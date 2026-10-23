El viaje de Julieta Prandi junto a su mejor amigo, luego de comunicar su separación de Emanuel Ortega causó asombro, y al regreso de Brasil justificó la escapada.

“En realidad era parte de nuestro plan. Porque yo me iba a la luna de miel”, admitió la modelo.

Luego precisó: “Con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme”.

En lugar de Emanuel fue su confidente Sebastián Waizer hombre que acompañó a Julieta en lo que debería haber sido alegre y no un duelo.

Julieta Prando defendió su posteo

“no sé por qué le dan tanta importancia como si fuese el ojo de la tormenta. Mi posteo es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir y que nada”.

“Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro. Pero bueno, a veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas”, cerró Julieta Prandi sobre el del amor con Emanuel Ortega.