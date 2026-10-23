La versión que confirma la infidelidad de Emanuel Ortega a Julieta Prandi (Foto de Ciudad Magazine)

A poco más de una semana de la explosiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Santiago Riva Roy reveló una polémica versión sobre una presunta infidelidad del cantante durante su relación de seis años con la modelo.

El periodista visitó El ejército de la mañana y reprodujo en vivo una conversación que mantuvo con Mariana Marx, quien habría sido vinculada sentimentalmente con Emanuel.

En ese intercambio, según relató Riva Roy, ella mencionó a Josefina Lynch, señalada en versiones periodísticas como una presunta tercera en discordia.

Video de Bondi Live.

“Yo estuve en marzo en el estudio, caí en la volteada. Yo nada que ver, con la que fue infiel fue con Lynch”, le habría dicho Marx al periodista, de acuerdo con su relato en Bondi Live.

Ante la repercusión de esa declaración, Riva Roy agregó: “Yo le pregunté a Marx si le constaba y me dijo que sí”.

Mariana Marx señaló a Josefina Lynch como amante de Emanuel Ortega (foto web y redes sociales)

Mariana Marx señaló a Josefina Lynch como amante de Emanuel Ortega

Sorprendido por la información, Pepe Ochoa reaccionó en el programa: “Me dejaste helado con la data. Una de las amantes señaladas confirma el vínculo con la otra amante”.

“Sí, Marx me dijo eso, que la señorita Lynch es la amante”, concluyó Santiago Riva Roy, al exponer la versión que abrió un nuevo capítulo en el escándalo por la separación de Prandi y Ortega.