La inesperada separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusión en los medios ya que aún no quedan del todo claro los motivos que llevaron a la modelo a terminar con su matrimonio de 27 días.

En medio de rumores, salió a hablar Mariam Caleiro, la famosa tarotista de los famosos. A través de su cuenta de Instagram compartió un video donde se mostró haciendo una tirada de cartas y apuntó directamente contra el artista.

“Julieta es un sol, una persona que no tiene maldad y hubo traición con una morocha. Los Ortega también quieren tener el mando. Ella está con el corazón roto”, aseguró Caleiro. Sus palabras llamaron la atención ya que, hasta el momento, se había hablado de una supuesta tercera en discordia llamada Josefina Lynch.

La famosa tarotista que habló de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Video: Instagram @mariamcaleiro.tm)

JULIETA PRANDI HABLÓ SOBRE LAS “VISITAS” DE JOSEFINA LYNCH AL ESTUDIO DE GRABACIÓN DE EMANUEL ORTEGA

En diálogo con Fede Flowers, Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega y reveló que se enteró por una entrevista de que Josefina Lynch había pasado tres días en el estudio del músico. “Me enteré por Josefina que había estado tres días y no uno con Emanuel”, confesó.

“Fue tan clara y detallista Josefina.Me sorprendió”, agregó la modelo. La revelación cobró especial relevancia cuando Prandi habló de las bases de su relación con Ortega y de lo que esperaba de él. “Teníamos un acuerdo: la honestidad y no mentir nunca ni ocultar”, dejó en claro la entrevistada.

Fotos: capturas América TV

En esa misma línea, agregó: “Después de todo lo que viví quería total sinceridad”. Sus palabras dejaron planteada una posible contradicción entre lo que ella creía sobre las visitas de Lynch al estudio y lo que escuchó en televisión, aunque no precisó qué le había dicho Emanuel sobre esos encuentros.

Julieta también se refirió a la decisión de Lynch de hablar públicamente sobre lo ocurrido y aclaró que no esperaba de ella una consideración especial. “Ella no me debe respeto ni nada”, sostuvo. Además, señaló que la cantante “tenía ganas de hablar y de dar detalles”, en alusión a la entrevista en la que había contado que estuvo tres días en el estudio de Ortega.

Por último, la conductora sostuvo que la relación con Ortega llegó a un punto irreversible y que necesita tiempo para atravesar el duelo. “Lo amé mucho a Emanuel, lo respeté”, aseguró. Y, aunque evitó profundizar en aspectos de la intimidad de la pareja, cerró diciendo: “Emanuel y yo sabemos qué pasó”.