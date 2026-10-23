Juana Viale fue a ver a Mirtha Legrand al Sanatorio Mater Dei (Foto: redes sociales y eltrece).

La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo, con Juana Viale al frente de ambos pogramas mientras su abuela se recupera.

Al igual que cada semana, las mesazas tendrán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 24 DE OCTUBRE DEL 2026

El sábado 24 de octubre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto a la actriz Eleonora Wexler y el actor Agustín Sullivan.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 24 de octubre del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

La mesaza estará ocupada en esta oportunidad también por el periodista de espectáculos argentino Marcelo Polino y el sobreviviente de la Masacre de Flores, Matías Bagnato.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2026

El domingo 25 de octubre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al los actores argentinos Eduardo Blanco y Darío Lopilato.

Los invitados de Juana Viale del domingo 25 de octubre del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la actriz Julia Calvo y la influencer y personalidad de TN, Luli Ofman.

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