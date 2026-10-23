La muerte de Jorge “Roña” Castro desató una fuerte polémica familiar. Ahora Quimey, una de sus hijas, salió al cruce de Noelia Vigliarolo, última pareja del ex boxeador, y cuestionó sus intenciones tras el fallecimiento de su padre.

En una entrevista con La mañana con Moria, el programa conducido por Moria Casán, la joven aseguró que la expareja del deportista busca protagonismo mediático y deslizó que no siempre habría dicho la verdad sobre lo ocurrido en los últimos días del boxeador.

Quimey cuestionó la exposición pública de Noelia Vigliarolo y consideró que sus reiteradas apariciones televisivas resultan excesivas en medio del duelo familiar.

Jorge "Roña" Castro y Noelia Vigliarolo (Foto: Instagram @noevigliarolo)

Qué dijo la hija del Roña Castro sobre Noelia Vigliarolo

“Entendemos su dolor, calculo que será el mismo dolor que tenemos todos nosotros, pero cada uno puede hacer el duelo a su manera. Puede reír, llorar, estar bien o estar mal, pero salir a dar una nota una vez por semana me parece excesivo”, sostuvo.

“Si ella quería hacerse famosa, podría haberlo hecho con él en vida. Antes del fallecimiento de mi papá no la vi nunca en una nota”, disparó Quimey.

Jorge "Roña" Castro y Noelia Vigliarolo (Foto: Instagram @noevigliarolo)

Además, explicó que ambos compartían actividades en redes sociales y realizaban transmisiones de streaming y eventos juntos. Por eso, planteó que la mujer podría intentar mantener esa exposición ahora que el boxeador ya no está.

La polémica por las fotos del Roña Castro y el conflicto en el velorio

Otro de los temas fue la eliminación de las fotografías que Noelia Vigliarolo compartía con el Roña Castro en las redes sociales. Según explicó Quimey, la decisión fue tomada por uno de sus hermanos, de 17 años.

La noticia de la muerte de Jorge “Roña” Castro en el Bingo de Morón

“Fue mi hermanito de diecisiete años, que es menor de edad. Él viene acumulando mucho; al ir al colegio y compartir con adolescentes, lo volvieron loco”, relató sobre la situación que atravesó el adolescente.

Quimey también salió al cruce de las declaraciones sobre un supuesto impedimento para que Noelia asistiera al velorio del boxeador. “La mina salió a hablar por todos lados diciendo que no le permitíamos entrar al velorio, cuando sí estuvo”, afirmó, al desmentir esa versión.

Quimey, la hija de Roña Castro, el día de la muerte de su papá. Foto: Captura (eltrece)

Cuánto tiempo estuvo Noelia Vigliarolo en pareja con el Roña Castro

Moria Casán le preguntó a Quimey cuánto tiempo llevaba su padre en pareja con Noelia. La joven respondió que la relación había durado aproximadamente un año y medio.

Para respaldar su postura, mencionó las publicaciones que todavía pueden encontrarse en el perfil de Facebook del boxeador y recordó su vínculo anterior con Yanina, una expareja con la que habría compartido diez años.