Camila “Camilota” Deniz atraviesa horas de profunda angustia por la salud de su sobrino Brandon Pereira, de 14 años, quien lucha contra el cáncer. La exparticipante de Cuestión de Peso viajó a La Plata para visitarlo y, movilizada por el difícil momento que vive su familia, compartió en sus redes sociales un conmovedor pedido de oración: le rogó a Dios que le dé fuerzas al adolescente y que ocurra un milagro.

A través de sus historias de Instagram, la hermana de Thiago Medina mostró parte de su viaje y reveló la preocupación que atraviesa a sus seres queridos: “Estoy yendo a La Plata. Mi sobrino está luchando con un cáncer a los 14 años”, escribió sobre una imagen tomada desde el auto.

Minutos después, Camilota publicó un extenso mensaje dirigido a Dios, en el que pidió por la vida de Brandon y expresó toda su esperanza en medio de la difícil situación: “Señor Jesús, te pido de todo corazón por la vida de Brandon Pereira. Poné tus manos sanadoras sobre él, dale fuerzas para seguir luchando contra este tumor y regalale un milagro. No lo sueltes nunca de tu mano, mi Dios”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@camioficial94) Por: Fabiana Lopez

“Dale fuerzas a toda nuestra familia para seguir adelante con fe y esperanza”, añadió, a flor de piel. La publicación cerró con una súplica que reflejó la desesperación y el amor de la familia ante el delicado cuadro del adolescente: “Dios, te pido por su vida. Amén”.Con sus palabras, Camilota dejó al descubierto el difícil momento que atraviesan sus seres queridos y la importancia de acompañar a Brandon en su lucha contra la enfermedad.

Foto: Captura de Instagram Stories (@camioficial94) Por: Fabiana Lopez

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EL DESGARRADOR POSTEO DE CAMILOTA SOBRE LA SALUD DE SU SOBRINO: “NOS DIERON LA NOTICIA DE QUE TIENE UN TUMOR MALIGNO”

Camila Deniz -más conocida como “Camilota”- atraviesa horas de enorme preocupación familiar. La influencer compartió en sus historias de Instagram un desgarrador mensaje para contarles a sus seguidores la difícil situación que enfrenta uno de sus sobrinos (Brandon Pereira) y pedirles que la acompañen con sus oraciones.

“Hoy me toca compartir una noticia que jamás hubiese querido dar. Hoy más que nunca les pido que nos acompañen con sus oraciones. No importa de qué religión sean, simplemente les pido que eleven una oración, una palabra de fe, una intención por él y por toda nuestra familia”, comenzó diciendo.

En el centro de la publicación, Camilota reveló el duro diagnóstico que recibió la familia: “Queridos amigos y vecinos que preguntan por la salud de mi hijo (en referencia a sobrino), les quiero comentar que nos dieron la noticia de q tiene un tumor maligno y tiene que hacer un tratamiento con quimioterapia”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@camioficial94)

“Les pido hoy más que nunca una cadena de oración para que mi hijo salga bien de todo esto y gracias por preguntar y preocuparse. Los quiero y les agradezco a todos de todo corazón”, agregó.

La influencer también dejó en claro cómo atraviesa este momento: “Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados. Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros”.

Foto: Captura (eltrece)

La preocupación por la salud de su sobrino no es nueva. En junio de 2026, Camilota ya había recurrido a sus redes sociales para pedir una cadena de oración por él. En aquella oportunidad había escrito: “Gente, les pido una oración por mi sobrino Brandon Pereira. Que Dios lo cuide, lo proteja y le dé mucha fuerza. Gracias de corazón a todos los que puedan tenerlo presente en sus oraciones”.

Camilota: “Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados. Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros”.

El pedido generó preocupación entre sus seguidores. Por entonces, Camilota había contado que a su sobrino le habían sacado sangre de un pulmón y que debía ser operado.