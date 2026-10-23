Apenas unos días después de celebrar los 100 años de su mamá Berta, Marcela Coronel atraviesa uno de los momentos más angustiantes de su vida. La periodista denunció públicamente que la cuidadora la maltrataba física y verbalmente, luego de descubrir una serie de videos de las cámaras de seguridad instaladas en su casa. La mujer fue detenida este viernes, acusada de los delitos de lesiones y amenazas.

La conmoción de Coronel quedó en evidencia durante la emisión de Primicias Ya, el ciclo de América conducido por Marina Calabró y Luis Ventura, donde la panelista decidió contar lo que estaba viviendo. Fue la presentadora quien puso en contexto la dramática situación al comienzo del programa y describió las imágenes que la familia había encontrado: cachetazos, empujones y una violencia que, según advirtió, resultaba difícil de narrar.

Las cámaras de seguridad están distribuidas en distintos ambientes de la vivienda de Berta y son supervisadas habitualmente por la hermana de Marcela. No hubo una sospecha puntual que llevara a revisar las grabaciones: se trataba de un control que la familia hacía periódicamente: “Ella siempre las mira, no podés estar mirando veinticuatro horas, pero cada tanto mira, viste, almuerzo, cena”, explicó Coronel.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, aquella noche la revisión terminó en una pesadilla. La hermana de la periodista comenzó a enviar registros al chat familiar, alarmada por lo que estaba viendo: “Mi hermana empezó a mandar videos, videos, videos, videos al chat de la familia y dice: ‘Escuchen esto, miren esto, no puede ser lo que está haciendo’”, relató Marcela.

En uno de los audios difundidos se escucha a la cuidadora, identificada como Norma, gritarle a la mujer mientras la maltrata: “Siempre haciendo cag..., nada más. No me hagas poner loca. Toda la mañana lo mismo con vos”.

“No tuvo ningún reparo en maltratarla, en cachetearla, en empujarla”, resumió Marina al describir lo que mostraban las grabaciones.

Foto: Captura (América)

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“IMPOSIBLE DEFENDERSE”: LA DELICADA SITUACIÓN DE LA MAMÁ DE MARCELA CORONEL

Uno de los aspectos más dolorosos del caso es la vulnerabilidad de Berta. Según explicó su hija al aire, la mujer tiene demencia avanzada y una discapacidad que le impide comprender plenamente lo que sucede y comunicar con claridad lo que le pasa.

“Mi mamá, además de tener cien años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante grave. Imposible defenderse, imposible comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”, expresó Marcela.

La cuidadora llevaba aproximadamente dos años trabajando con la familia. Coronel reconoció que anteriormente había notado algunas actitudes que le llamaban la atención, aunque no había presenciado situaciones como las que quedaron registradas: “Ella tenía como a veces malas contestaciones o a veces se fastidiaba por cosas insignificantes”, recordó. Según aclaró, esos episodios se producían con los familiares, mientras que frente a ellos la mujer mantenía otra actitud con Berta.

Foto: Captura (América)

Además, contó que la médica de su mamá le había advertido poco antes que prestaran atención al comportamiento de la cuidadora: “Esta mujer que está cuidando a tu mamá no me gusta, síganle el paso, es border”.

Tras recibir los videos, la familia consultó con abogados durante la noche. Coronel contó que no pudo dormir al saber que la mujer continuaba al cuidado de su mamá, pero explicó por qué decidieron esperar hasta la mañana para intervenir: “Pensamos que si íbamos en ese momento, mi mamá se iba a alterar, era estresante, estaban durmiendo”, relató.

Foto: Captura (América)

A la mañana siguiente, uno de sus sobrinos se presentó en la comisaría con el material registrado por las cámaras. Según contó la periodista, cuando los efectivos vieron las imágenes, la respuesta fue inmediata: “Suficiente. Después terminás de hacer la denuncia, vamos a la casa”.

Seis efectivos policiales se dirigieron al domicilio de Berta para detener a la cuidadora. De acuerdo con el relato de Coronel, la reacción de la mujer al momento del arresto también causó indignación entre los integrantes del programa: “Si me van a llevar detenida, que mi marido me lleve cigarrillos a la comisaría”, habría dicho, según contó la panelista.