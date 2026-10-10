A pocos días de que Mirtha Legrand recibiera el alta médica tras permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei, la histórica conductora volvió a ser protagonista de una divertida anécdota que contó su nieta, Juana Viale, en La Noche de Mirtha.

Mientras continúa al frente del ciclo de su abuela hasta que complete su recuperación, Juana comenzó el programa del sábado con una noticia que llevó tranquilidad a los seguidores de la diva y reveló qué fue lo primero que hizo después de abandonar la clínica: “Les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está re contenta”, anunció la conductora, visiblemente feliz por el regreso de la Chiqui a su hogar.

Pero lo más llamativo llegó cuando contó cómo fue la primera salida de Mirtha tras recibir el alta médica. Según relató Juana, su abuela no quiso perder tiempo y aprovechó la oportunidad para dar una vuelta en auto junto a su nieto Nacho Viale: “Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho a dar una vuelta en auto”, contó, antes de revelar el divertido comentario que hizo la diva durante el paseo.

Foto: Captura (eltrece)

“Y Nacho la llevó hasta la casa y ella le dijo: ‘¿Tan cortita la vuelta?’. ¡Hasta Mar del Plata se quería ir!”, relató, entre risas. La ocurrencia de Mirtha dejó en evidencia sus ganas de volver a disfrutar de sus actividades cotidianas después de los días que pasó internada.

Después de compartir la anécdota, Juana aprovechó el comienzo del programa para dedicarle unas tiernas palabras a Mirtha, que continúa recuperándose en su domicilio: “Así que le mandamos un beso. Yo te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz que estés en tu casa ya rompiendo las que... cómo se debe, abuelita. Muy bien, te quiero”, cerró con humor y cariño.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

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ASÍ CONTINUARÁ LA RECUPERACIÓN DE MIRTHA LEGRAND SEGÚN EL ÚLTIMO PARTE MÉDICO: CUÁNDO VOLVERÁ A SUS ACTIVIDADES

Luego de tres semanas de internación en el Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio. La noticia generó alivio y alegría entre sus familiares, amigos y seguidores, y fue confirmada oficialmente a través de las redes sociales de La Noche de Mirtha, el programa que actualmente conduce su nieta, Juana Viale.

“La alegría es absoluta”, expresaron desde la cuenta oficial del ciclo al compartir una imagen del último parte médico emitido por el Sanatorio Mater Dei, donde la conductora permaneció internada. El comunicado, fechado este 6 de octubre de 2026, llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la diva y confirmó que ya abandonó el centro médico.

El documento firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, informó: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lamesazarg) Por: Fabiana Lopez

De esta manera, Mirtha ya se encuentra acompañada por sus seres queridos y continuará el proceso de recuperación desde su casa. El parte también precisó cuál será el próximo paso para la histórica conductora: “A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades”.

La frase resulta especialmente significativa, ya que confirma que el objetivo es que la diva pueda retomar progresivamente su rutina habitual una vez que complete su recuperación.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

El comunicado médico, además, cerró con un agradecimiento especial hacia quienes acompañaron a Mirtha durante estos días: “Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que transmitieron durante su internación”.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia”.

Mientras Mirtha continúa su recuperación en su casa, Juana Viale seguirá al frente de La Noche de Mirtha hasta que su abuela pueda volver a ocupar nuevamente su lugar en el programa. Por ahora, el objetivo principal es que la histórica conductora se recupere con tranquilidad y pueda regresar a sus actividades cuando los médicos lo consideren oportuno.