Luego de tres semanas de internación en el Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio. La noticia generó alivio y alegría entre sus familiares, amigos y seguidores, y fue confirmada oficialmente a través de las redes sociales de La Noche de Mirtha, el programa que actualmente conduce su nieta, Juana Viale.

“La alegría es absoluta”, expresaron desde la cuenta oficial del ciclo al compartir una imagen del último parte médico emitido por el Sanatorio Mater Dei, donde la conductora permaneció internada. El comunicado, fechado este 6 de octubre de 2026, llevó tranquilidad sobre el estado de salud de la diva y confirmó que ya abandonó el centro médico.

El documento firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, informó: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lamesazarg) Por: Fabiana Lopez

De esta manera, Mirtha ya se encuentra acompañada por sus seres queridos y continuará el proceso de recuperación desde su casa. El parte también precisó cuál será el próximo paso para la histórica conductora: “A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades”.

La frase resulta especialmente significativa, ya que confirma que el objetivo es que la diva pueda retomar progresivamente su rutina habitual una vez que complete su recuperación.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

El comunicado médico, además, cerró con un agradecimiento especial hacia quienes acompañaron a Mirtha durante estos días: “Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que transmitieron durante su internación”.

Mientras Mirtha continúa su recuperación en su casa, Juana Viale seguirá al frente de La Noche de Mirtha hasta que su abuela pueda volver a ocupar nuevamente su lugar en el programa. Por ahora, el objetivo principal es que la histórica conductora se recupere con tranquilidad y pueda regresar a sus actividades cuando los médicos lo consideren oportuno.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia”.

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MIRTHA LEGRAND RECIBIÓ EL ALTA MÉDICA DESPUÉS DE TRES SEMANAS INTERNADA Y YA ESTÁ EN SU CASA

Buenas noticias para Mirtha Legrand. La histórica conductora recibió el alta médica luego de permanecer tres semanas internada en el Sanatorio Mater Dei, y ya se encuentra nuevamente en su casa, donde continuará con su recuperación.

La primicia fue confirmada por Yanina Latorre al comienzo de Sálvese Quien Pueda, quien celebró la evolución de la diva y contó algunos detalles sobre cómo seguirá su vida durante los próximos días: “En este equipo, en esta televisión y en la farándula, todo es felicidad: ¡le dieron el alta a Mirtha Legrand!”, anunció Yanina, antes de mandarle un afectuoso saludo. Y agregó: “Te mandamos un beso. Que estés muy bien y que todo siga perfecto”.

Más allá de la alegría por su regreso a casa, Yanina aclaró que Mirtha deberá tomarse con calma estos primeros días y mantener una rutina tranquila para completar su recuperación: “La van a tener que atar para que no salga a la calle, porque por más que está el tiempo lindo, me imagino que va a tener que hacer una vida tranquila”, comentó con humor.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

En ese sentido, la presentadora anticipó que la diva deberá privilegiar el descanso y los planes puertas adentro y cerró: “No va a volver a la televisión. Que haga tecito, almuercito en casa”.

Yanina Latorre: “En este equipo, en esta televisión y en la farándula, todo es felicidad: ¡le dieron el alta a Mirtha Legrand!“.

De esta manera, la presentadora contó que Mirtha Legrand ya está en casa, rodeada de sus afectos y enfocada en recuperarse antes de volver a retomar su habitual ritmo de vida.