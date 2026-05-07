Felipe Pettinato volvió a quedar envuelto en un fuerte escándalo judicial. Según revelaron en TN, la Justicia ordenó el arresto domiciliario del hijo de Roberto Pettinato en el marco de una causa paralela vinculada a presuntas estafas y falsificación de recetas.

La información fue detallada al aire por el periodista Ignacio González Prieto, quien explicó que la investigación se desprende de la causa por la muerte de Melchor Rodrigo, el médico y amigo íntimo de Pettinato.

“Es una causa paralela a la muerte de Melchor Rodrigo. Le descubrieron 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en concurso real”, precisó el periodista en vivo.

Foto: Instagram (@felipettinato)

¿De qué se acusa concretamente a Felipe Pettinato? De haber utilizado recetas y sellos médicos pertenecientes a Rodrigo para adquirir psicofármacos de manera ilegal: “Le robó al amigo recetas y sellos médicos, se hacía su propia receta y con eso iba a la farmacia y compraba fármacos”, explicaron al resumir el planteo judicial.

Además, remarcaron un agravante clave: el neurólogo no era oficialmente su médico de cabecera ni lo atendía regularmente como paciente al momento de los hechos investigados.

“Es una causa paralela a la muerte de Melchor Rodrigo. Le descubrieron 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados en concurso real”.

La situación judicial de Pettinato se complica todavía más porque actualmente tiene una condena de tres años de prisión en suspenso, vinculada a dos causas: el estrago culposo por la muerte de Melchor Rodrigo y una causa por abuso sexual simple.

“Si hay otra condena, esa prisión en suspenso se activa”, explicaron en el noticiero, dando cuenta de la delicada situación procesal que enfrenta el mediático.

De acuerdo con lo informado, la modalidad de detención podría ser con prisión domiciliaria, permitiéndole únicamente salir de su casa para continuar tratamientos relacionados con sus adicciones.

Foto: Instagram @felipettinato

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CONDENARON A FELIPE PETTINATO A TRES AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO POR INCENDIO CULPOSO SEGUIDO DE MUERTE

Finalmente, la Justicia se expidió y definió la situación de Felipe Pettinato tras el incendio que terminó en tragedia y la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Según informaron en el programa Mediodía Noticias, el hijo de Roberto Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso, por lo que no irá preso.

La resolución judicial se conoció en las últimas horas y detalla la aplicación de distintos artículos del Código Penal, entre ellos el 189 en su segundo párrafo, vinculado al delito de incendio culposo seguido de muerte, además de otras disposiciones como el artículo 27 bis.

En concreto, la pena implica que Pettinato fue encontrado culpable, pero no cumplirá condena efectiva en la cárcel: “Imponer a Felipe Juan Pettinato, ya filiado, por el plazo de tres años, las obligaciones de fijar residencia, someterse al cuidado de la dirección de control y asistencia de ejecución penal, continuar con sus tratamientos de desintoxicación y rehabilitación para el consumo de drogas que viene llevando adelante”, informaron.

Felipe Pettinato. CRÉDITO: Captura

Además, la sentencia ordena que, una vez que quede firme, se proceda a la extracción de una muestra biológica para la incorporación de su perfil genético en los registros correspondientes vinculados a delitos contra la integridad sexual, tal como establece la normativa vigente.

“Imponer a Felipe Juan Pettinato, ya filiado, por el plazo de tres años, las obligaciones de fijar residencia, someterse al cuidado de la dirección de control y asistencia de ejecución penal, continuar con sus tratamientos de desintoxicación y rehabilitación para el consumo de drogas que viene llevando adelante”.

El caso había generado un fuerte impacto mediático desde el primer momento, por las circunstancias del incendio y sus consecuencias fatales. Ahora, con la sentencia ya dictada, se cierra un capítulo judicial clave, aunque no exento de polémica.