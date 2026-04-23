Felipe Pettinato volvió a quedar en el centro de la polémica luego de mostrarse en el cine durante el estreno de Michael, la esperada película inspirada en la vida del Rey del Pop, Michael Jackson.

La publicación generó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el momento elegido para exponerse públicamente.

El episodio ocurrió apenas días después de que fuera declarado culpable por incendio culposo seguido de muerte, en la causa vinculada al fallecimiento del neurólogo Melchor Rodrigo.

QUÉ MOSTRÓ FELIPE PETTINATO EN INSTAGRAM

Fanático confeso de Michael Jackson desde hace años, Felipe Pettinato asistió al estreno del film y decidió compartir la salida en su cuenta de Instagram.

En los videos publicados se lo vio acompañado por una amiga llamada Stefy. En una de las grabaciones aparece antes de ingresar a la sala y en otra después de finalizada la función, sonriente y distendido tras ver la película.

Crédito: Instagram

LA REACCIÓN EN LAS REDES

Si bien legalmente puede continuar con su vida habitual y no irá a prisión, varios internautas consideraron inoportuno que eligiera mostrarse disfrutando de una salida recreativa tan cerca del reciente fallo judicial.

Felipe Pettinato fue al estreno de “Michael” y estallaron las críticas en redes. Crédito: X

Muchos usuarios interpretaron la publicación como una provocación, especialmente hacia la familia del médico fallecido. Otros señalaron que debería manejarse con mayor mesura y mantener un perfil más bajo por respeto a los seres queridos de la víctima.

Felipe Pettinato fue al estreno de “Michael” y estallaron las críticas en redes. Crédito: X

En medio del debate digital, también hubo cuestionamientos dirigidos al círculo íntimo de Felipe Pettinato.

Algunos usuarios lamentaron que familiares como Roberto Pettinato, Homero Pettinato o Tamara Pettinato no le recomendaran mayor cautela pública tras la sentencia.