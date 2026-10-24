La muerte de Marcelo Trepat descolocó a Georgina Barbarossa, quien este sábado le dedicó un desgarrador posteo a su íntimo amigo.
El actor de 62 años falleció en Villa Giardino, Córdoba. había participado de Los Simuladores.
La pérdida fue confirmada por Barbarossa y por la Asociación Argentina de Actores.
El posteo de Georgina Babarossa
Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto. Tengo el corazón destrozado Marce querido.
Te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos. Te voy a extrañar pero te tengo conmigo.
En cada plantita, en cada flor de Giardino estás Marce siempre, siempre.Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta, Dios sabrá porqué tan pronto…
Gracias gracias gracias gracias y siempre GRACIAS por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí.Te amo con todo mi corazón.