Los primeros días de noviembre es una buena oportunidad para renovar el jardín y sumar flores que aporten color durante los meses más cálidos. Entre las opciones para decorar patios, bordear senderos y darle vida a los canteros, hay tres especies que se destacan por sus formas y tonalidades: el cosmos, el taco de reina y el copete.

Estas plantas permiten crear composiciones variadas, desde rincones de aspecto silvestre hasta sectores con colores intensos. Para favorecer su desarrollo, es importante elegir el lugar adecuado, preparar la tierra y adaptar el riego a las necesidades de cada especie.

Cosmos: flores delicadas para un jardín natural

El cosmos se distingue por sus flores en tonos rosas, blancos y violetas, que aportan un aspecto liviano y natural al jardín. Es una alternativa para acompañar senderos, decorar canteros y combinar con otras plantas ornamentales.

Para cultivarlo, se recomienda elegir un lugar soleado y con suelo bien drenado. Sus semillas pueden sembrarse directamente en la tierra, respetando las indicaciones del envase y dejando espacio suficiente entre las plantas para que crezcan sin competir por la luz y los nutrientes.

La flor del Cosmos (Foto: redes sociales).

Durante las primeras etapas, conviene mantener una humedad moderada y evitar el exceso de agua. Una vez establecido, el cosmos puede desarrollarse con menos intervenciones, siempre que las condiciones del suelo y del clima sean favorables.

Taco de reina: una opción para cubrir bordes y cercos

El taco de reina, también conocido como capuchina, se caracteriza por sus flores en tonos amarillos, naranjas y rojizos, además de sus hojas redondeadas. Según la variedad, puede crecer de forma rastrera o extenderse sobre estructuras, por lo que resulta útil para decorar bordes, macetas y cercos.

Esta especie necesita buena iluminación y un suelo que permita drenar el agua. Las semillas pueden sembrarse directamente en el lugar elegido, siguiendo las recomendaciones de profundidad y separación correspondientes a la variedad.

La flor del Taco de Reina (Foto: redes sociales).

El riego debe ser moderado, sin dejar que la tierra permanezca encharcada. Antes de plantarla, también conviene considerar el espacio disponible, ya que algunas variedades pueden extenderse bastante a medida que crecen.

Copete: flores amarillas y naranjas para sumar intensidad

El copete es una de las opciones más llamativas para quienes buscan un jardín con colores vibrantes. Sus flores, principalmente amarillas y anaranjadas, permiten crear contrastes y destacar determinados sectores de los canteros.

Puede cultivarse en tierra o en macetas con buen drenaje. Para favorecer su crecimiento, necesita varias horas de luz solar y un sustrato que no retenga demasiada humedad. La siembra puede realizarse directamente en el jardín o mediante almácigos, de acuerdo con las indicaciones de la variedad elegida.

La flor del Copete (Foto: redes sociales).

Durante el crecimiento, es importante controlar el riego y retirar las flores marchitas cuando sea necesario. Estos cuidados ayudan a mantener la planta en buenas condiciones y a conservar el aspecto prolijo del espacio verde.

Qué tener en cuenta para sembrar flores en noviembre

Antes de plantar, conviene retirar las malezas, aflojar la tierra y agregar compost maduro si el suelo necesita mejorar su estructura. También es fundamental respetar las distancias entre ejemplares para evitar que compitan por el agua, la luz y los nutrientes. Aunque noviembre coincide con la primavera avanzada en la Argentina, las condiciones pueden variar según la región.

Por eso, es recomendable revisar las instrucciones del paquete de semillas y adaptar la siembra al clima local. Con una buena elección de especies y cuidados básicos, es posible transformar canteros y senderos en espacios llenos de color durante la temporada cálida.