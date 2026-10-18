Los productos de limpieza tienen fecha de vencimiento: expertos explican qué pasa al usarlos

Los expertos explican qué ocurre al usar los productos de limpieza vencidos. Foto: IA

Los productos de limpieza forman parte de la rutina cotidiana de cualquier hogar. Sin embargo, muchas personas desconocen que algunos de ellos tienen una vida útil limitada y que, después de determinado tiempo, pueden perder las propiedades que los hacen efectivos para eliminar la suciedad y los microorganismos.

Aunque suelen permanecer durante meses o incluso años guardados en alacenas, lavaderos y armarios, la lavandina, los detergentes y los desinfectantes pueden deteriorarse, incluso cuando sus envases permanecen cerrados. Esto no significa necesariamente que se vuelvan peligrosos, pero sí que podrían dejar de cumplir correctamente su función.

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Especialistas en química y limpieza doméstica advierten que conocer las fechas de vencimiento resulta fundamental, especialmente cuando se utilizan productos destinados a desinfectar superficies. Además, explican cuáles son los tiempos de conservación habituales y qué precauciones conviene adoptar para evitar problemas.

Cuánto duran los productos de limpieza y qué pasa cuando vencen

Brian Sansoni, vicepresidente sénior de comunicaciones del American Cleaning Institute (ACI), explicó que los productos de limpieza pueden degradarse con el tiempo, incluso cuando contienen conservantes.

Las distintas fechas de vencimiento que tienen los productos de limpieza. Foto: IA

Según el especialista, este proceso puede modificar el pH de las fórmulas o afectar el funcionamiento de las enzimas responsables de eliminar determinadas manchas y residuos.

Estos son los tiempos aproximados de duración de los principales productos de limpieza:

Lavandina : comienza a perder eficacia aproximadamente seis meses después de abrir el envase.

Detergente para lavar la ropa : entre seis meses y un año después de abierto.

Detergente para platos : entre 12 y 18 meses.

Limpiadores multi superficie: alrededor de dos años.

Desinfectantes en aerosol : aproximadamente dos años desde su fabricación.

Alcohol en gel : generalmente entre dos y tres años, según el fabricante.

Suavizante para ropa : alrededor de un año, aunque puede perder fragancia y capacidad suavizante.

Vinagre : puede conservar sus propiedades durante muchos años si se almacena correctamente.

Bicarbonato de sodio: mantiene su utilidad para numerosas tareas de limpieza durante períodos prolongados, aunque su eficacia puede disminuir según las condiciones de almacenamiento.

Mark A. Benvenuto, especialista en Química y Bioquímica de la Universidad de Detroit Mercy, explicó que la lavandina puede perder efectividad después de varios meses sin que eso implique necesariamente un aumento de su toxicidad.

Los expertos explican qué ocurre al usar los productos de limpieza vencidos. Foto: IA

Por su parte, Scott P. Lockledge, cofundador de Tiptek, señaló que los productos líquidos suelen deteriorarse antes que sus equivalentes sólidos, aunque esto depende de la composición de cada fórmula.

¿Es peligroso utilizar productos de limpieza vencidos?

La principal consecuencia de utilizar un producto de limpieza vencido es la pérdida de eficacia, aunque los riesgos dependen del tipo de sustancia y de las condiciones en las que haya sido almacenada.

En el caso de los detergentes y limpiadores convencionales, el deterioro puede provocar que sea necesario utilizar una mayor cantidad o dedicar más tiempo a la limpieza para obtener resultados similares.

Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de desinfectantes. Sansoni advirtió que estos productos deben encontrarse dentro de su período de vida útil para garantizar el efecto esperado.

Esto significa que un desinfectante vencido podría no eliminar la cantidad de microorganismos indicada en su etiqueta, lo que representa un problema cuando se busca higienizar superficies potencialmente contaminadas.

Para conservar los productos en mejores condiciones, los especialistas recomiendan:

Guardarlos en lugares frescos, secos y alejados de la luz solar directa.

Mantener los envases originales correctamente cerrados.

Revisar las fechas de vencimiento y fabricación.

Anotar la fecha de apertura para controlar cuánto tiempo llevan en uso.

Evitar almacenarlos cerca de fuentes de calor.

Reemplazar los desinfectantes cuando hayan superado su vida útil.

También es importante prestar atención a cambios de color, olor, textura o separación de componentes, ya que pueden indicar un deterioro de la fórmula.