Qué es el caviar cítrico, para qué sirve y cómo se cultiva. Foto: IA

Tener un árbol frutal en el balcón no requiere necesariamente tener un espacio amplio ni grandes conocimientos de jardinería. Algunas especies se adaptan a espacios reducidos y permiten cultivar frutos poco habituales, incluso en departamentos de ciudad.

Una de las opciones más llamativas es el caviar cítrico, también conocido como finger lime o lima dedo. Se trata de un fruto originario de Australia que ganó popularidad en la gastronomía internacional por su aspecto particular, su sabor intenso y su elevado precio.

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Su principal atractivo aparece al cortarlo: en lugar de los gajos tradicionales de una naranja o un limón, contiene pequeñas esferas translúcidas que liberan un jugo ácido y aromático cuando se rompen. Esta característica explica su nombre y su utilización en platos de alta cocina.

Qué es el caviar cítrico y por qué es tan caro

El caviar cítrico, cuyo nombre científico es Citrus australasica, es originario de las selvas subtropicales de Queensland y Nueva Gales del Sur, en Australia.

El caviar cítrico es muy apreciado en la gastronomía. Foto: IA

Se desarrolla como un arbusto espinoso, con hojas pequeñas y frutos alargados que pueden medir alrededor de siete centímetros. Dependiendo de la variedad, su cáscara presenta tonalidades verdes, amarillas, marrones o púrpuras.

En su interior se encuentran las características esferas que recuerdan al caviar. Estas pequeñas vesículas mantienen su forma hasta que se mastican, momento en el que liberan su sabor cítrico.

Su elevado precio está relacionado con su carácter exótico, la demanda gastronómica y su comercialización como producto especializado. Se utiliza especialmente para acompañar pescados, mariscos, ensaladas y preparaciones que buscan incorporar una textura diferente.

En condiciones naturales, la planta puede superar los dos metros de altura. Sin embargo, su crecimiento puede controlarse mediante el cultivo en maceta y las podas, lo que permite mantenerla en balcones y terrazas.

Cómo cultivar caviar cítrico en una maceta: los cuidados fundamentales

Para cultivar esta especie en casa, el primer paso es elegir un recipiente apropiado. La maceta debe contar con orificios inferiores que permitan eliminar el exceso de agua y evitar que las raíces permanezcan encharcadas.

Según las recomendaciones del vivero especializado Promesse de Fleurs, el contenedor debe tener un volumen entre dos y tres veces superior al del cepellón de la planta.

Los principales cuidados son:

Maceta : elegir un recipiente amplio, con perforaciones de drenaje y una base de arcilla expandida o grava.

Sustrato : utilizar tierra fértil, rica en materia orgánica, bien drenada y con un pH neutro o ligeramente ácido.

Luz solar : garantizar entre seis y ocho horas de sol directo por día, con protección durante las horas de calor más intenso.

Riego : mantener la humedad sin encharcar. Durante el verano puede requerir agua diariamente, mientras que en invierno los intervalos pueden extenderse a 10 o 15 días, según las condiciones.

Poda : realizarla una vez al año, hacia finales del invierno y antes de la floración, para controlar el tamaño y favorecer la circulación de aire.

Trasplante : cambiar de maceta aproximadamente cada dos años o cuando las raíces comiencen a sobresalir por los orificios inferiores.

Protección contra el frío: evitar las heladas prolongadas y trasladar la planta a un espacio luminoso y protegido durante los períodos de temperaturas muy bajas.

Uno de los factores más importantes es la exposición solar. Un balcón luminoso puede ofrecer buenas condiciones para el desarrollo de la planta, aunque en regiones de veranos muy calurosos conviene evitar la exposición excesiva durante el mediodía.

Qué es el caviar cítrico, para qué sirve y cómo se cultiva. Foto: IA

También hay que prestar especial atención al invierno. El caviar cítrico puede soportar temperaturas de entre -3 y -5 °C únicamente durante períodos breves, por lo que las heladas intensas representan un riesgo.

En esos casos, se recomienda trasladar la maceta a una galería cerrada o un espacio protegido, donde reciba luz natural y permanezca resguardada.

Cuánto tarda en dar frutos el caviar cítrico

El cultivo de esta especie requiere paciencia. Un ejemplar joven puede necesitar varios años para comenzar a producir frutos de manera regular, especialmente cuando se desarrolla a partir de semillas.

Los árboles injertados, en cambio, suelen adelantar la producción, por lo que representan una alternativa para quienes desean obtener una cosecha en menos tiempo.

Otro detalle importante es esperar el momento adecuado para recolectar los frutos. A diferencia de otras frutas, el caviar cítrico no continúa madurando después de la cosecha, por lo que cortarlo anticipadamente puede afectar su calidad.