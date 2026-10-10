En numerosos jardines, plazas y espacios verdes crece una planta que muchas personas consideran una simple maleza. Su capacidad para extenderse rápidamente y aparecer entre el césped hace que sea habitual arrancarla sin prestar demasiada atención a sus características.

Sin embargo, detrás de su apariencia silvestre se encuentra una especie que tiene una larga historia de utilización en la alimentación y la medicina tradicional. Sus hojas, flores y raíces pueden aprovecharse de diferentes maneras, mientras que su presencia también cumple una función importante para algunos insectos polinizadores.

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Se trata del diente de león (Taraxacum officinale), una planta fácilmente reconocible por sus flores amarillas y sus características esferas de semillas blancas que se dispersan con el viento. Aunque muchos buscan eliminarla del jardín, existen varias razones para conservarla.

Por qué no conviene arrancar el diente de león del jardín

El diente de león pertenece a la familia de las asteráceas, la misma que incluye a las margaritas, los girasoles, la lechuga y las alcachofas. Es una planta herbácea perenne, capaz de sobrevivir durante varios años y volver a brotar gracias a su raíz principal.

Esta planta suele crecer en el jardín y pocos saben que es una gema. Foto: IA

Una de sus características más llamativas son sus hojas alargadas, con bordes dentados, que explican su nombre popular. Sus flores amarillas, por su parte, se transforman al madurar en estructuras redondeadas compuestas por numerosas semillas provistas de pequeños filamentos que facilitan su dispersión.

Conservar esta planta puede resultar beneficioso para la biodiversidad del jardín, ya que sus flores ofrecen néctar y polen a distintos insectos, especialmente en épocas en las que otras especies todavía no florecieron.

Además, el diente de león puede crecer en suelos compactados y tolerar condiciones ambientales diversas. Su raíz profunda le permite acceder al agua y a nutrientes presentes en capas inferiores del terreno.

Esta planta suele crecer en el jardín y pocos saben que es una gema. Foto: IA

Aunque suele aparecer espontáneamente, no siempre es necesario eliminarlo. En jardines donde se busca favorecer la vegetación silvestre, puede convivir con otras especies, siempre que se controle su expansión cuando resulte necesario.

Cuáles son los beneficios del diente de león y cómo se puede consumir

Además de su valor ornamental y ecológico, el diente de león se destaca por sus aplicaciones gastronómicas. Sus hojas contienen vitaminas A, C y K, mientras que sus raíces y flores también se utilizan en distintas preparaciones.

Entre sus principales características y usos se encuentran:

Favorece una alimentación variada: sus hojas aportan vitaminas y minerales y pueden incorporarse a ensaladas.

Uso digestivo tradicional: se emplea desde hace siglos en infusiones destinadas a aliviar molestias digestivas, aunque sus efectos medicinales no están suficientemente comprobados.

Propiedades diuréticas: tradicionalmente se utiliza para estimular la eliminación de líquidos, pero faltan estudios clínicos que confirmen su eficacia.

Alternativa al café: sus raíces tostadas permiten preparar una bebida de sabor intenso que no contiene cafeína.

Flores comestibles: pueden utilizarse en preparaciones como mermeladas, infusiones y otras recetas.

Aprovechamiento de las hojas: las más tiernas pueden consumirse crudas, mientras que las grandes suelen cocinarse para suavizar su sabor amargo.

Esta planta suele crecer en el jardín y pocos saben que es una gema. Foto: IA

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos advierte que todavía no existe evidencia científica sólida para recomendar el diente de león como tratamiento de enfermedades. Su consumo en cantidades habituales de alimentos se considera generalmente seguro, pero los preparados concentrados pueden interactuar con medicamentos.

Para aprovecharlo en la cocina, es fundamental identificar correctamente la especie y recolectarla únicamente en lugares libres de pesticidas, herbicidas y otras fuentes de contaminación.

Por eso, antes de arrancar un diente de león del jardín, conviene conocer sus características y posibles usos. Aunque su crecimiento espontáneo puede resultar molesto para quienes buscan un césped uniforme, también puede aportar diversidad vegetal y convertirse en un ingrediente interesante para distintas comidas.