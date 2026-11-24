Joaquín, el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte, celebró su primer cumpleaños con una fiesta temática inspirada en la película Madagascar. Sus padres organizaron un festejo especial para compartir la ocasión con familiares y amigos, aunque uno de los detalles del vestuario se robó todas las miradas.

Entre los elementos que se destacaron estuvo un piluso azul con las letras amarillas “BJ”, en alusión a Boca Juniors. El accesorio no pasó inadvertido, especialmente por la historia de Gago con dicho club, donde se desempeñó tanto como jugador como entrenador.

A través de su cuenta de Instagram, Verónica compartió distintas imágenes de la celebración y expresó su emoción por el primer año de vida de su hijo. “Gracias familia, amigos... nuestro pequeño gran mundo. ¡Gracias por amar a Joaqui tanto! Joaqui 1″, escribió junto a las postales del festejo.

Joaquín, el hijo de Fernando Gago, con el piluso de Boca Juniors (Foto: Instagram @vero_laffitteok)

LAS MEJORES FOTOS DEL FESTEJO DE 1 AÑO DE JOAQUÍN

(Foto: Instagram @vero_laffitteok)

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