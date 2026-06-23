Fernando Gago, actual entrenador de Universidad de Chile, recibió el alta médica luego de haber sufrido un infarto y ser intervenido de urgencia. A sus 40 años, el exjugador atraviesa una etapa delicada que movilizó a su entorno y generó preocupación en el mundo del fútbol.

La primera imagen tras el alta fue difundida por su esposa, Verónica Laffitte, y muestra a Gago en un momento íntimo, reunido con su hijo Joaquín.

La postal familiar conmovió a seguidores y allegados, y puso en primer plano el apoyo de su círculo más cercano durante la recuperación.

"Casita". La dulce foto de Fernando Gago y su hijo Joaquín que Verónica Laffitte subió a su Instagram.

Qué dice el parte médico sobre la salud de Fernando Gago

La Clínica Alemana informó que Gago recibió el alta médica durante la mañana de este lunes tras evolucionar favorablemente del cuadro cardíaco que motivó su internación.

“Ha evolucionado favorablemente y sin complicaciones, por lo que el equipo médico determinó su alta. A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria”, señaló el centro de salud en un comunicado oficial.