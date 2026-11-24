La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul promete ser el evento más impactante del año. El casamiento, que se celebrará el 19 de diciembre en un exclusivo salón en Exaltación de la Cruz, ya generó revuelo por el dress code que los novios impusieron a sus invitados.

Según revelaron en el programa Lape Club Social Informativo , la pareja envió un mail con un link privado e intransferible, donde cada invitado accedió a un Excel de 20 hojas con referencias de moda para elegir su look.

La wedding planner organizó todo en base a los deseos de Tini y De Paul, pero el detalle más polémico fue el sistema de selección: cada invitado recibió un link único, imposible de compartir, con imágenes de outfits para hombres y mujeres. Las referencias incluyeron estilos de it-girls y figuras hegemónicas, con mucho brillo, transparencias, encaje y metalizados.

Se filtró el dress code de la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel (Foto: captura de América).

El objetivo es lograr una coherencia total en la estética de la fiesta, inspirada en la Met Gala de Nueva York. Las imágenes incluyeron estilos de los años 90 y principios de los 2000. Se habría pedido mucho brillo, transparencias, puntilla y encaje.

EL DRESS CODE PARA LOS HOMBRES Y LAS MUJERES: DESCONTRACTURADO, METALIZADOS Y LENCEROS

Los hombres tienen opciones de trajes descontracturados, con o sin corbata, y un estilo juvenil y canchero. Para las mujeres, la consigna es más exigente: outfits lenceros, metalizados y looks de alta moda.

Se filtró el dress code de la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel (Foto: captura de América).

La boda tendrá una temática especial, escrita y guionada por la propia Tini, inspirada en tres películas de Disney que marcaron su historia de amor. Los invitados serán parte de ese universo, como personajes dentro de la fiesta.

LOS INVITADOS Y LA IMPORTANCIA DE LA COHERENCIA ESTÉTICA

Entre los asistentes se espera a mega figuras como Messi, Antonella Roccuzzo, Chris Martin y María Becerra, entre otras mega figuras a nivel internacional. Todos recibieron el dress code para asegurar que las fotos y videos del evento tengan una estética uniforme y espectacular.

Conforme revelaron en el programa de América, la idea es que toda la boda tenga una coherencia visual, más allá de los colores. Las referencias permiten elegir entre una gama amplia, pero siempre dentro del estilo que Tini y De Paul imaginaron para su casamiento.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.