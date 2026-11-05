La Sole le cantó a Messi en la gala de los campeones del mundo.

Soledad Pastorutti volvió a recordar uno de los momentos más emocionantes de su carrera: su participación en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental, donde interpretó “Brindis” frente a miles de personas.

Casi un mes después de aquella noche, la cantante reveló detalles desconocidos del encuentro que tuvo con el futbolista antes de la presentación y contó qué le dijo el capitán.

Invitada al programa Vuelta y Media, de Urbana Play, la artista compartió una anécdota que comenzó durante un viaje a Estados Unidos. Después de terminar de grabar su disco, había viajado para presenciar un partido del Inter Miami, aunque en esa oportunidad no consiguió saludar ni a Messi ni a su esposa, Antonela Roccuzzo.

Enzo Fernández despidió a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: “Qué suerte tuve, Leo”. Crédito: Instagram

“Yo no soy amiga de ellos, eso me gusta aclararlo”, comentó entre risas, antes de reconstruir cómo se produjo finalmente el encuentro.

La sorpresa llegó después del partido, cuando el propio Messi los invitó a presenciar un entrenamiento del equipo. “Leo me dijo: ‘Mañana, si quieren venir a ver el entrenamiento, los invitamos’”, recordó Soledad.

Sin embargo, una tormenta eléctrica obligó a suspender la práctica y modificó los planes. A pesar de eso, pudieron compartir una charla que terminaría teniendo un significado muy especial para la cantante.

Qué le dijo Lionel Messi a Soledad Pastorutti antes de su despedida de la Selección

Durante aquella conversación, Messi le adelantó a Pastorutti que tenía preparado un posteo importante en el que iba a utilizar su música. La cantante reconoció que prefirió no hacer demasiadas preguntas y esperar a descubrir de qué se trataba.

Finalmente, se enteró de que el capitán argentino había elegido “Brindis” para comunicar su despedida de la Selección. La noticia la tomó completamente por sorpresa.

“Después resultó ser que posteó que se iba de la Selección con ‘Brindis’ y yo casi me muero”, confesó, al recordar la emoción que sintió cuando descubrió que su canción formaba parte de un anuncio tan importante para el fútbol argentino.

La coincidencia tuvo, además, otro condimento especial: veinte años antes, Soledad había interpretado ese mismo tema para Diego Maradona.

Lionel Messi (Foto: captura Telefe)

“Me tocó cantársela al Diego hace 20 años atrás. Ahora me pasa esto”, expresó la artista, sorprendida por haber quedado vinculada musicalmente con dos de los máximos ídolos de la historia del fútbol argentino.

El emotivo abrazo de Messi y Soledad Pastorutti en el Monumental

La interpretación de “Brindis” en el estadio Monumental fue uno de los momentos más conmovedores de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. Frente a un estadio colmado, la cantante puso su voz a una escena cargada de emoción, que terminó con un abrazo entre ambos.

El tema tiene un significado especial en la carrera de Pastorutti. Fue incluido en el álbum Diez años de Soledad y, desde su lanzamiento, se convirtió en una de las canciones más representativas de su repertorio.

La artista también recordó la conexión que había establecido con los colores argentinos durante aquella etapa: en sus presentaciones utilizaba una camiseta de la Selección con el número diez y agitaba su tradicional poncho sobre el escenario.

Por eso, volver a interpretar “Brindis” en un contexto tan significativo para el fútbol nacional fue una experiencia que la atravesó especialmente.

La admiración de Soledad Pastorutti por Lionel Messi

Más allá de la repercusión que tuvo su participación en la despedida, Pastorutti destacó que su admiración por Messi va mucho más allá de la posibilidad de conseguir una fotografía o compartir un momento público con él.

“A Leo yo lo admiro como ser humano. No me importa si tengo o no la foto con él, a mí no me cambia eso”, aseguró durante la entrevista.

Además, valoró la posibilidad de que su música forme parte de una historia que emocionó a millones de argentinos. “Es lo mejor que le puede pasar a una artista popular: ser parte con su música de estas historias”, concluyó.

Así, la cantante volvió a poner en palabras lo que significó aquella noche en el Monumental, una despedida en la que una de sus canciones más emblemáticas quedó asociada para siempre con Lionel Messi y la Selección argentina.