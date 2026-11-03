La conmovedora despedida de Lionel Messi al futbolista que murió tras un brutal choque en España: “No hay palabras”. Crédito: Instagram

El fútbol internacional atraviesa horas de profunda tristeza por la muerte de Jesús de Miguel, el delantero español de 30 años que falleció después de sufrir un violento choque durante un partido entre Tenerife y Andorra. La noticia generó una enorme conmoción y Lionel Messi fue una de las figuras que se sumó a los mensajes de despedida.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el capitán de la Selección argentina compartió unas sentidas palabras para acompañar a los seres queridos del futbolista. “No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió el astro del Inter Miami.

EL DOLOR DE LIONEL MESSI Y NICO PAZ POR LA MUERTE DE JESÚS DE MIGUEL

El mensaje de Lionel Messi se sumó a las numerosas muestras de afecto que recibió la familia de Jesús de Miguel tras conocerse su fallecimiento este martes 3 de noviembre.

Otro de los argentinos que expresó su tristeza fue Nico Paz, futbolista de la Selección argentina que dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores del Tenerife.

“No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, publicó el mediocampista en sus redes sociales.

La conmovedora despedida de Lionel Messi al futbolista que murió tras un brutal choque en España: “No hay palabras”. Crédito: Instagram

La repercusión del caso trascendió las fronteras de España y provocó mensajes de solidaridad de clubes, jugadores y distintas personalidades del deporte.

CÓMO FUE EL TRÁGICO ACCIDENTE QUE TERMINÓ CON LA VIDA DEL FUTBOLISTA

El episodio ocurrió durante el encuentro entre CD Tenerife y FC Andorra, cuando Jesús de Miguel fue a disputar una pelota aérea y chocó violentamente con el arquero rival, Jesús Owono, que había salido a cortar la jugada.

El impacto provocó que el delantero cayera desplomado sobre el césped. Ante la gravedad de la situación, los futbolistas solicitaron asistencia médica inmediata y el encuentro debió ser suspendido.

Luego de recibir atención de urgencia en el campo de juego, De Miguel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva. Sin embargo, su estado se agravó y falleció este martes.

El Tenerife confirmó la noticia mediante un comunicado en el que manifestó su profundo dolor y acompañó a la familia del jugador.

Con una trayectoria construida a base de esfuerzo y varios ascensos en el fútbol español, Jesús de Miguel había llegado al Tenerife en 2025 y se había convertido en una pieza importante del equipo.