El futuro de Ángel de Brito es una incógnita para muchos, pero luego de que Canal 9 compre la totalidad de Mandarina, la productora a cargo de LAM, el conductor parece tener bastante claro su porvenir.
“La prioridad es Mandarina”, afirmó De Brito a Juan Etchegoyen.
Luego, Ángel sumó un dato crucial en diálogo con Nuevo Día: “Hasta hora esa es la mejor oferta”.
“Pero lo resuelvo a la vuelta” de las vacaciones completó.
Socio con Mariano Chihade en Bondi, el canal de streaming, De Brito hizo un posteo sugestivo en medio de su paseo europeo: “Never be afraid of the unknown; it is merely change that hasn’t happened yet. Change is good!”
En castellano: “Nunca temas a lo desconocido; no es más que un cambio que aún no ha ocurrido. ¡El cambio es bueno!“.
Las propuestas a Ángel de Brito
Figura codiciada, el periodista confirmó que cuando vuelva de sus vacaciones por Europa va a “escuchar en persona cuatro propuestas de televisión”, además, “las de streaming”.
Como si fuera poco, Ángel de Brito hasta fue tentado por José María Muscari para protagonizar Sex en teatro, una vez que termine Florencia de la Ve.