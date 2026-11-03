José María Muscari prepara una nueva apuesta teatral para la temporada de verano en Buenos Aires.

Se trata de Fondo de Olla, una obra que reunirá a diez figuras populares de la televisión, el cine, el teatro y la música en plena calle Corrientes, con una particularidad: el público podrá ingresar a la sala y, al finalizar la función, decidir cuánto pagar por el espectáculo.

El estreno será el jueves 21 de enero de 2027 en el Teatro Picadilly, con funciones de jueves a domingo. El elenco estará integrado por Adriana Aguirre, Marta Albertini, Victoria Carreras, Daniela la cantante, Nadia Di Cello, Alejandra Majluf, Alejo Ortiz, Silvia Peyrou, Raúl Rizzo y Srta. Lee.

Con libro y dirección de Muscari, la propuesta forma parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria y representa su obra número 71 como director.

Quiénes actúan en Fondo de Olla, la nueva obra de José María Muscari

Uno de los grandes atractivos del espectáculo es la reunión de artistas que construyeron carreras reconocidas en distintos ámbitos del entretenimiento y que forman parte de la memoria afectiva de varias generaciones.

El elenco de Fondo de Olla está conformado por diez figuras:

Adriana Aguirre.

Marta Albertini.

Victoria Carreras.

Daniela, la cantante.

Nadia Di Cello.

Alejandra Majluf.

Alejo Ortiz.

Silvia Peyrou.

Raúl Rizzo.

Srta. Lee.

La propuesta reúne personalidades que alcanzaron distintos momentos de popularidad en la televisión, el cine, el teatro y la música, y que mantienen un vínculo especial con el público.

De qué trata Fondo de Olla y por qué las entradas serán a la gorra

La obra tiene como punto de partida una idea de Muscari: recuperar lo popular y generar un encuentro entre artistas muy queridos y espectadores, sin que el precio de una entrada sea una barrera para acceder al teatro.

Por eso, Fondo de Olla tendrá una modalidad particular de ingreso: será a la gorra. El público podrá disfrutar de la función y, al terminar, decidir cuánto dinero quiere aportar por lo que acaba de ver.

“Quiero que sea una fiesta, porque es una recuperación de lo popular, me encanta que el que no tenga dinero para poder comprar una entrada pueda ir al teatro igual”, explicó Muscari al presentar el proyecto.

El director también destacó su entusiasmo por trabajar con artistas populares y por la posibilidad de que aquello que suele quedar relegado encuentre un lugar protagónico.

El título de la obra juega justamente con esa idea. Lejos de esquivar la expresión, los diez intérpretes la toman con humor y orgullo: en el fondo de la olla está lo más sabroso, aquello que tiene más sabor y más historia.

Así, el espectáculo propone llevar ese concepto al escenario y convertirlo en una celebración del encuentro con el público.

José María Muscari celebra 30 años de trayectoria con su obra número 71

Fondo de Olla también representa un momento especial en la carrera de José María Muscari, que celebra tres décadas de trayectoria artística con este nuevo proyecto.

El director se caracterizó a lo largo de su recorrido por impulsar propuestas teatrales que desafían los formatos tradicionales y generan conversación. Entre sus grandes éxitos se encuentra Sex, el espectáculo que permaneció siete años en cartel y se convirtió en uno de los fenómenos teatrales de su carrera.

Con esta nueva producción, Muscari vuelve a apostar por una idea diferente: reunir a diez artistas reconocidos, llevarlos a una sala emblemática de la calle Corrientes y recuperar una modalidad de acceso históricamente vinculada con el teatro independiente y callejero.

La producción está a cargo de GMW Experiencias, de Martín Gómez Márquez.

Fondo de Olla: cuándo se estrena, dónde verla y cómo funciona la entrada a la gorra

La obra tendrá su primera función el jueves 21 de enero de 2027 en el Teatro Picadilly, ubicado en avenida Corrientes 1524, en la Ciudad de Buenos Aires.

Estos son los datos principales del espectáculo:

Obra: Fondo de Olla.

Libro y dirección: José María Muscari.

Elenco: Adriana Aguirre, Marta Albertini, Victoria Carreras, Daniela la cantante, Victoria Carreras, Nadia Di Cello, Alejandra Majluf, Alejo Ortiz, Silvia Peyrou, Raúl Rizzo y Srta. Lee.

Estreno: jueves 21 de enero de 2027.

Funciones: de jueves a domingo.

Teatro: Teatro Picadilly.

Dirección: avenida Corrientes 1524, CABA.

Entradas: a la gorra, con un aporte voluntario del público al finalizar la función.

Con una propuesta que combina humor, figuras populares y una modalidad de acceso diferente, Fondo de Olla buscará convertir la calle Corrientes en escenario de una fiesta teatral abierta a todos.