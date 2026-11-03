La cartelera teatral de Buenos Aires comienza a anticipar sus grandes apuestas para 2027 y BARAKA ya se posiciona entre los estrenos más esperados del verano.

El próximo 8 de enero, el escenario del Multiteatro recibirá Martín “Campi” Campilongo, Carlos Portaluppi, Diego Ramos y Alberto Ajaka, quienes compartirán protagonismo en esta exitosa comedia dirigida por Jorge Suárez.

Con una combinación de humor filoso, ironía y emoción, BARAKA propone una historia sobre la amistad, el paso del tiempo y los vínculos que sobreviven a las diferencias, los desencuentros y las transformaciones personales.

Una propuesta que promete hacer reír, pero también invita a reflexionar sobre aquello que muchas veces queda sin decir entre amigos.

El proyecto cuenta con producción de Espectáculos Gallo, Juan Manuel Caballe y Faroni Producciones.

BARAKA: una comedia sobre la amistad, los secretos y las contradicciones de la vida

La historia de BARAKA gira alrededor de cuatro amigos unidos por un código de amistad que ha logrado mantenerse intacto a lo largo de los años, a pesar de las diferencias, las frustraciones y los distintos caminos que cada uno eligió transitar.

En el plano profesional, los cuatro han conseguido alcanzar el éxito. Sin embargo, detrás de sus logros aparecen conflictos, contradicciones y carencias personales que ponen en evidencia que no siempre todo es lo que parece.

A través de encuentros cargados de humor ácido, diálogos incisivos y situaciones desopilantes, estos hombres encuentran en la amistad un espacio de refugio y sinceridad. Allí pueden dejar de lado las apariencias, mostrar sus vulnerabilidades y compartir aquello que difícilmente se animarían a expresar en otros ámbitos.

Con una mirada sensible y profundamente humana, BARAKA explora las relaciones masculinas, las heridas que permanecen ocultas y la importancia de contar con personas que, más allá del tiempo y las circunstancias, siguen estando presentes.