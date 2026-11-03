Tras consolidarse como uno de los grandes acontecimientos culturales de 2026, Astor, Piazzolla Eterno vuelve el 15 de enero de 2027 al Teatro Colón para reencontrarse con el público.

El espectáculo vuelve con una propuesta renovada que recorre la vida y la obra de Astor Piazzolla, acercando su universo musical a nuevas generaciones a través de una experiencia escénica que conjuga talento, emoción y excelencia artística.

Este musical propone un recorrido por la historia y la creación de un artista que revolucionó el tango y transformó para siempre la identidad musical argentina.

Astor, Piazzolla Eterno

Las entradas están a la venta desde a través de PlateaNet, y clientes de BBVA tienen 6 cuotas sin interés.

Quiénes hacen Astor, Piazzola Eterno

En coproducción con RGB Entertainment, “Astor, Piazzolla Eterno” reúne música, danza y una potente dimensión visual en una puesta de gran impacto. La propuesta cuenta con autoría, puesta en escena y dirección de Emiliano Dionisi, arreglos y dirección musical de Nicolás Guerschberg, y dirección artística de Tato Fernández.

El espectáculo reúne a artistas de destacada trayectoria y bailarines de nivel internacional, que dan vida a una experiencia teatral donde la música de Piazzolla se convierte en protagonista de un lenguaje escénico contemporáneo.

Cómo será la gira

Además de su regreso a Buenos Aires, “Astor, Piazzolla Eterno” se prepara para iniciar una nueva etapa de expansión internacional, con una gira prevista por Chile, Uruguay y México, llevando la obra y el legado del genial compositor argentino a nuevos escenarios y públicos de Latinoamérica.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección

Emiliano Dionisi: autoría, puesta en escena y dirección.

Nicolás Guerschberg: arreglos y dirección musical.

Tato Fernández: dirección artística.

Elenco

Guillermo Fernández

Natalia Cociuffo

Sebastián Holz

Belén Pasqualini

Rodrigo Pedreira

Alejandra Perlusky

Bailarines

Alejandro Andrian

Victoria Rosario Galoto

Coproducción: RGB Entertainment.

Fecha de regreso: 15 de enero de 2027.

Lugar: Teatro Colón.