Astor Piazzolla es un nombre que ya no admite discusión. Y si hay un lugar en la Argentina donde la música cobra otra dimensión, ese es el Teatro Colón.

Por eso, el estreno de Astor, Piazzolla eterno, un musical al mejor estilo Broadway, con orquesta, cantantes y bailarines, generó expectativa y alguna que otra duda: ¿cómo funcionaría ese combo explosivo en el templo mayor de la música nacional?

La respuesta fue contundente: el espectáculo brilló con nivel internacional y dejó la vara altísima. En apenas 85 minutos, la vida y la obra del marplatense más famoso se desplegaron sobre el escenario con una solvencia que invita a soñar con giras por América Latina y España.

Y lo mejor: lo hicieron desafiando el propio decálogo de Piazzolla, que alguna vez sentenció que su música debía ser solo para escuchar, nunca para bailar.

Un viaje cronológico por la vida de Piazzolla

La obra, dirigida por Emiliano Dionisi, narra de manera cronológica el recorrido de Piazzolla por el mundo, con dos ejes claros: la supuesta imposibilidad de cambiar el tango en su época dorada y la tozudez de Astor para lograrlo, peleando contra todo y todos.

Para los que conocen la biografía del bandoneonista, el musical puede parecer un “Piazzolla para principiantes”. Pero la forma en que se cuentan ciertos momentos —como el encuentro con Gardel en Nueva York o el instante en que se entera de la muerte de su padre, que inspiró el mítico Adiós Nonino— logra que hasta los más expertos se entreguen al disfrute.

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

Hay un antes y un después en la historia del tango, y la obra lo deja claro: antes de Piazzolla, el nombre Astor no existía.

Todos son Astor: una apuesta de dirección que sorprende

Una de las decisiones más originales de la puesta es que todo el elenco, en algún momento, interpreta a Piazzolla. Actrices y actores rotan de personaje y, por momentos, todos son Astor. Esto le da al musical una dinámica inesperada y mantiene al público en vilo.

El momento en que Piazzolla recibe la beca para estudiar con Nadia Boulanger es uno de los puntos altos y muestra cómo la dirección apuesta a romper con lo previsible.

Música, emoción y momentos inolvidables

La orquesta, bajo la batuta del pianista Nicolás Guerschberg, fue impecable. La interpretación de Adiós Nonino emocionó a todos, con el violín tomando la melodía principal de manera conmovedora. La voz de Belén Pasqualini en Balada para un loco también se llevó todos los aplausos, demostrando que los segundos puestos pueden ser inolvidables.

Sobre el final, tras la operita María de Buenos Aires, el relato se acelera: la salud de Astor se deteriora y la obra elige destacar algunos hitos (sus recitales en el Colón y en la 9 de Julio) por sobre otros, como su show en Central Park o su acercamiento al rock con el Octeto Electrónico.

El clásico Libertango tiene su momento especial: se recuerda que se baila en discotecas y que algunos lo consideran “el peor Piazzolla”, pero se omite mencionar a la gran Grace Jones, quien llevó el tema a las pistas y, según cuentan, Astor nunca mencionó, aunque sí cobró las regalías.

Un homenaje a la altura del Colón

Quizás el final podría haber sido otro, pero eso ya es cuestión de gustos. Lo cierto es que “Astor, Piazzolla eterno” es un show que le queda perfecto al Teatro Colón, un escenario que no siempre cuida las propuestas que recibe, pero que esta vez estuvo a la altura.

Nada más, y nada menos.

Ficha técnica y funciones

Calificación: Muy bueno

Autor, puesta en escena y dirección: Emiliano Dionisi<br>Arreglos y dirección musical: Nicolás Guerschberg<br>Dirección artística: Tato Fernández<br>Reparto: Natalia Cocuiffo, Nacho Pérez Cortés, Federico Llambí, Belén Pasqualini, Rodrigo Pedreira, Alejandra Perlusky, Francisco González Gil (actores), Ale Andrian y Victoria Galotto (bailarines)<br>Producción: Teatro Colón y RGB Entertainment<br>Funciones: De martes a domingos, hasta el 8 de febrero, en el Teatro Colón.