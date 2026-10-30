La compra del Grupo Octubre de la empresa Mandarina Contenidos involucra de lleno a dos importantes figuras de América TV: Ángel de Brito y Yanina Latorre. Según trascendidos, ahora podrían llegar a pasar a ser empleados de El Nueve.

Desde que se conoció la noticia, todos se preguntaron qué sucederá con LAM y SQP, dos tanques de la pantalla de América TV. Por este motivo, Fernanda Iglesias contó en Puro Show qué fue lo que habló con el periodista y conductor en privado.

Desde sus vacaciones, Ángel le contestó un mensaje a su colega y le respondió con la verdad. En su mensaje, dejó en claro que él ya había adelantado que se venía un cambio aunque, hasta el momento, había sido misterioso sobre el asunto.

Foto: Instagram (@yanilatorre)

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ QUÉ PASARÁ CON LAM

Ante la consulta directa de Fernanda Iglesias, Ángel de Brito contestó: “Nadie me creía cuando yo dije que se venía un fin de ciclo. La verdad es que tengo propuestas de todos los canales, cuando vuelva los voy a escuchar a todos”.

Qué pasará con LAM tras la venta de Mandarina (Video: Puro Show)

A lo largo de los próximos días se llevarían a cabo distintas reuniones para ir reorganizando lo que será la grilla televisiva de cara al 2027 y también se evaluará cómo seguir en caso de que los productos estrella se den de baja.