La compra del Grupo Octubre de la empresa Mandarina Contenidos bien podría haber sido una página más de la sección negocios de cualquier diario, pero como involucra a Ángel de Brito y Yanina Latorre, figuras de América se convirtió en una verdadera bomba al interior del mercado televisivo, ya que pasaría a ser empleados de el nueve.

“Lo que pasó ayer con Mandarina, la venta al Grupo Octubre que es dueño de Canal 9, los directivos de América se lo enteraron un ratito antes de que se hiciese público. Entonces imagínense que en América estaban incendiados”, contó Pampito.

En shock, el conductor de Puro Show continuó: “Tuvieron que hacer reuniones de último momento para ver qué ocurría con DDM de Mariana Fabbiani; SQP de Yanina Latorre; LAM de Ángel de Brito y BTV, de Beto Casella”.

Ángel de Brito (Movilpress)

“Son programas que al canal les cuestan muy caros, pero que rinden, están muy vendidos y funcionan”, blanqueó.

La situación de Yanina Latorre, Ángel de Brito, Beto Casella y Mariana Fabbiani

Si bien Pampito especuló que “los productos de Mandarina pasarían a Canal 9″.

De hecho, Ángel de Brito es socio de Bondi Live, el canal de streaming de Mandarina, incluida en la venta al Grupo Octubre.

El caso de Beto Casella es diferente, ya que firmó contrato como figura de América.

Beto Caseell en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

Yanina Latorre por su parte ya puso un pie en Telefe con su ciclo de streaming, y desde América harían los máximos esfuerzos por retenerla aprovechando que forman parte del mismo grupo empresario que el canal de las pelotas.

Lo seguro es que Mariana Fabbiani cruce a elnueve, ya que es la esposa de Mariano Chihade, quien se desprendió de Mandarina para ser Director Integral de Contenidos de elnueve.