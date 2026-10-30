Homero Pettinato rompió el silencio después de que se conociera la liberación de Hernán Bloquero, el hombre denunciado por acosar a Sofía “La Reini” Gonet y por intimidarlo a él. Lejos de mostrarse alarmado por la situación, el humorista sorprendió con una postura comprensiva y aseguró que considera fundamental que el acusado reciba tratamiento de salud mental.

Durante una entrevista en Lape Club Social, Pettinato contó que se enteró de la decisión judicial a través de las redes sociales, donde comenzó a recibir numerosos mensajes de personas preocupadas por su seguridad.

“Me lo tomé bien, me enteré por redes sociales. Todo el mundo escribiéndome ‘va por vos’. No tengo miedo, la primera vez que lo denuncié fue para ver qué tan peligroso es”, explicó.

Además, reflexionó sobre el comportamiento del hombre y sostuvo que sus acciones podrían estar relacionadas con una situación que requiere atención profesional.

“Creo que después, viendo el panorama, me parece que era una persona que no estaba midiendo sus consecuencias y que necesita tratamiento”, agregó.

QUÉ DIJO HOMERO PETTINATO SOBRE LA LIBERACIÓN DEL ACUSADO DE ACOSAR A SOFÍA GONET

La Justicia de Junín había dispuesto el traslado de Bloquero a un centro de salud mental después de considerarlo inimputable. Sin embargo, posteriormente, la jueza María Fabiana Patiño determinó que podía continuar su tratamiento de manera ambulatoria, una resolución que permitió su salida.

Tras conocerse la medida, el hombre reapareció en las redes sociales con videos en los que se lo veía caminando por la vía pública, lo que volvió a generar preocupación.

Pettinato explicó que recibió información de la Policía de la Ciudad sobre la situación y dejó en claro que no considera necesario que el acusado permanezca encerrado indefinidamente.

“A mí, la Policía de la Ciudad, que siempre está atenta y me ayudó bastante, que está muy encima de mí y de Sofi, me notificaron que tiene salidas transitorias y que tiene un tratamiento”, señaló.

“Para mí está bien, tampoco pretendía que por hacerme esto esté encerrado toda la vida”, aseguró.

Liberaron al acosador de La Reini y Homero Pettinato: qué dijo ella

De todos modos, aclaró que su tranquilidad depende de que exista un seguimiento adecuado del tratamiento y de que no represente un riesgo para otras personas.

“Siempre y cuando puedan monitorear que esté en tratamiento y que no sea peligroso para nadie, para mí está bien, está bueno que haya salido”, expresó.

LA MEDIDA DE SEGURIDAD QUE TOMARON PARA PROTEGER A HOMERO PETTINATO Y SOFÍA GONET

Ante la liberación de Bloquero, la Policía de la Ciudad volvió a poner a disposición de Pettinato y Sofía Gonet botones antipánico, como medida preventiva frente a posibles nuevos episodios de intimidación.

El humorista confirmó que fue notificado de esta decisión, aunque descartó contar con custodia policial permanente.

“La Policía me avisó que tengo de nuevo el botón antipánico; custodia no y tampoco me gusta mucho. Son laburantes y tenerlos ahí conmigo todo el día no me gusta”, explicó.

Y concluyó: “Si se pone peligroso sí, pero sinceramente creo que no es una situación de peligro”.

Por su parte, Sofía Gonet también se pronunció sobre el caso y puso el foco en la importancia de la atención psiquiátrica.

“Para mí todo esto es un reflejo de la poca bola que se le da a la salud mental en este país. La alarma que me suena en todo esto es eso”, reflexionó la influencer.

Finalmente, expresó su deseo de que la situación no vuelva a generar episodios de violencia: “Ojalá que todo esté bien, que Homero esté seguro y que esta persona reciba tratamiento”.