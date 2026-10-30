Flor Vigna volvió a dar que hablar con una confesión inesperada sobre su presente sentimental y sexual. Durante la alfombra roja de los Premios Ídolo, la artista fue consultada por el amor, pero terminó haciendo una revelación mucho más íntima sobre su vida privada. Sus palabras provocaron una reacción inesperada de Sabrina Rojas, que no se guardó nada.

Todo ocurrió este jueves, cuando en el programa de la conductora repasaron el fragmento de la entrevista. Al escuchar a la cantante, Sabrina se mostró sorprendida por el nivel de detalle que había compartido y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en el momento más comentado del intercambio.

“De corazón, estoy sin cog... hace mucho tiempo, pero muy contenta”, había confesado Flor. Además, explicó que su psicóloga le había planteado la posibilidad de canalizar su libido en otras actividades y que, durante este período sin relaciones sexuales, se enfocó intensamente en el trabajo.

Foto: Captura de video de Instagram (@dgo_stream)

Sin embargo, para Sabrina hubo algo que no pasó inadvertido: la diferencia entre la pregunta que le hicieron a Vigna y la respuesta que terminó dando: “O sea, le preguntaron por el amor”, señaló entre risas. Y agregó, divertida: “No queríamos saber tanta intimidad”.

“Siento que respondió más de lo que la notera esperaba. Es: ‘¿El amor?’, ‘No, estoy sin tiempo, pero estoy sin cog...’”, ironizó Rojas, despertando las risas del panel.

Por último, en medio de las bromas, la conductora también hizo una distinción sobre el contenido de la confesión de Flor y puso sobre la mesa una cuestión que generó otro intercambio en el estudio: “Pero una cosa es cog...r y otra cosa es el amor”, cerró Sabrina.

Foto: Instagram (@florivigna)

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SABRINA ROJAS EXPLOTÓ POR LAS CRÍTICAS A SU SUPUESTO ROMANCE CON UN JOVEN DE 19 AÑOS Y HABLÓ DE LUCIANO CASTRO Y FLOR VIGNA

Sabrina Rojas no se quedó callada. Después de quedar envuelta en rumores por su supuesto vínculo con Franco Mastantuono, el futbolista de 19 años, la conductora hizo un contundente descargo en DGO Stream y apuntó contra la diferencia de trato que reciben los hombres y las mujeres cuando tienen parejas mucho más jóvenes.

En medio de la charla con sus compañeros, la actriz cuestionó que se ponga bajo la lupa a una mujer por salir con alguien menor, mientras que, cuando el protagonista es un hombre, la situación parece generar menos cuestionamientos. Y para dejar en claro su postura, recordó nada menos que a su exmarido, Luciano Castro: “Basta de la hipocresía humana. Porque si esta relación fuera al revés y el que tuviera veinte años más fuera él, nadie diría nada”, planteó uno de sus compañeros, en una reflexión con la que la conductora coincidió.

Para sostener su argumento, Sabrina puso como ejemplo la relación que Luciano Castro mantuvo con Flor Vigna, quien es dos décadas menor que el actor. Según señaló, la diferencia de edad entre ellos no generó el mismo nivel de cuestionamientos que ahora enfrenta ella por los rumores sobre un joven deportista: “Si yo me hubiese puesto de novia con un chico veinte años más chico, en cada nota, en cada portal, sería ‘se la vio a Sabrina saliendo del cine con su novio veinte años más chico’”, lanzó, al imaginar la repercusión que tendría una relación de esas características.

Foto: Instagram (@rojassasi)

La conductora también mencionó el caso de Viviana Saccone, quien mantuvo una relación con un hombre menor que ella y, según observó Rojas, todavía recibe preguntas vinculadas con la diferencia de edad: “El chabón que sale con una de veinte no es noticia”, cerró, molesta por lo que considera un doble estándar en el tratamiento mediático de las parejas.