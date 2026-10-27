Sabrina Rojas no se quedó callada. Después de quedar envuelta en rumores por su supuesto vínculo con Franco Mastantuono, el futbolista de 19 años, la conductora hizo un contundente descargo en DGO Stream y apuntó contra la diferencia de trato que reciben los hombres y las mujeres cuando tienen parejas mucho más jóvenes.

En medio de la charla con sus compañeros, la actriz cuestionó que se ponga bajo la lupa a una mujer por salir con alguien menor, mientras que, cuando el protagonista es un hombre, la situación parece generar menos cuestionamientos. Y para dejar en claro su postura, recordó nada menos que a su exmarido, Luciano Castro: “Basta de la hipocresía humana. Porque si esta relación fuera al revés y el que tuviera veinte años más fuera él, nadie diría nada”, planteó uno de sus compañeros, en una reflexión con la que la conductora coincidió.

Para sostener su argumento, Sabrina puso como ejemplo la relación que Luciano Castro mantuvo con Flor Vigna, quien es dos décadas menor que el actor. Según señaló, la diferencia de edad entre ellos no generó el mismo nivel de cuestionamientos que ahora enfrenta ella por los rumores sobre un joven deportista: “Si yo me hubiese puesto de novia con un chico veinte años más chico, en cada nota, en cada portal, sería ‘se la vio a Sabrina saliendo del cine con su novio veinte años más chico’”, lanzó, al imaginar la repercusión que tendría una relación de esas características.

Foto: Instagram (@rojassasi)

La conductora también mencionó el caso de Viviana Saccone, quien mantuvo una relación con un hombre menor que ella y, según observó Rojas, todavía recibe preguntas vinculadas con la diferencia de edad: “El chabón que sale con una de veinte no es noticia”, cerró, molesta por lo que considera un doble estándar en el tratamiento mediático de las parejas.

Florencia Vigna y Luciano Castro se separaron en febrero después de tres años de noviazgo.

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SABRINA ROJAS ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES DE ROMANCE CON FRANCO MASTANTUONO: “ES VERDAD QUE...”

Sabrina Rojas quedó en el centro de las versiones de romance luego de contar que un futbolista argentino de 19 años, que juega en el exterior, le escribe por Instagram e insiste en conocerla cada vez que viaja a la Argentina. Aunque la conductora había evitado dar pistas concretas sobre su identidad, Pochi (panelista de Puro Show) había señalaron a Franco Mastantuono como el supuesto protagonista de la historia.

Ante la repercusión, la ex de Luciano Castro decidió salir a aclarar la situación en All Access, el ciclo de DGO Stream, y fue contundente: el nombre que comenzó a circular no corresponde al joven del que ella había hablado: “Me impactó verme en portales con una persona que ni conozco, con la que no hablé nada y de la que no tengo idea de su vida”, expresó Rojas al referirse al revuelo que generaron sus declaraciones.

Durante el programa, la conductora reconoció que había combinado elementos reales con otros inventados para evitar que el futbolista quedara expuesto: “No es que digo que miento, pero tiro y a veces tiro cosas justamente para distraer, por las dudas, para que no digan ‘está hablando de tal’”, explicó.

Sabrina Rojas pasó por el quirófano: qué dos retoques estéticos se hizo (Foto de Instagram)

Y fue todavía más clara sobre el origen de su relato: “Es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer”.

De esa manera, Sabrina buscó despegarse de las versiones que la vincularon con el exjugador de River Plate, al tiempo que cuestionó las conclusiones que sacaron algunos medios a partir de sus dichos: “Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de su vida, pero no es”, remarcó, sin revelar el nombre del joven que efectivamente le escribe por redes sociales.

“Me impactó verme en portales con una persona que ni conozco, con la que no hablé nada y de la que no tengo idea de su vida”.

Más allá de la incomodidad que le generó verse relacionada con Mastantuono, la conductora puso el foco en las posibles consecuencias que una versión de este tipo podría tener en la vida privada del futbolista: “Mirá si este chico está de novio y tiene un problema en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace dos más dos y saca conclusiones”, planteó, preocupada por el alcance que pueden tener las especulaciones.

En ese sentido, recordó que nunca había dado información suficiente para identificar al jugador: “No dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección. No dije nada”, cerró.