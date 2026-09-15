Sabrina Rojas volvió a generar repercusión en redes sociales con una inesperada reflexión sobre su presente sentimental. La conductora de Pasó en América compartió una frase que llamó especialmente la atención y dejó abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones.

Después de sus recientes declaraciones sobre la soltería y los vínculos, Sabrina eligió nuevamente sus historias de Instagram para hablar de lo que siente en esta etapa de su vida. Esta vez, hizo una particular distinción: no aseguró extrañar estar en pareja, pero sí reconoció que echa de menos volver a sentir interés por alguien.

“No sé si extraño estar en pareja, pero sí extraño que me guste alguien”, escribió la actriz junto a una foto que se tomó desde su auto.

Foto: @rojassasi

La frase, por sí sola, ya despertó curiosidad entre sus seguidores. Pero Sabrina le sumó un detalle que hizo todavía más sugestiva la publicación: musicalizó la historia con “Extraño”, uno de los clásicos de Miranda!.

La particular reflexión de Sabrina Rojas sobre el amor

La publicación de Sabrina llega pocos días después de otra serie de reflexiones que realizó sobre las relaciones de pareja. En ese momento, la conductora habló sobre las expectativas que suelen ponerse sobre los vínculos y sostuvo que no existe el hombre perfecto, así como tampoco existe la mujer perfecta.

“Todos tenemos una letra chica”, había planteado Rojas al referirse a las características y aspectos de la personalidad que cada persona lleva a una relación.

En esa misma línea, explicó que estar en pareja implica aceptar que el otro tiene determinadas características y aprender a convivir con ellas.

“Estar en pareja también es un constante negociar, ceder, entender, sin pretender cambiar la esencia del otro”, expresó.

Ahora, su nueva publicación parece mostrar otro costado de su presente: el deseo de volver a sentir esa ilusión que aparece cuando alguien consigue despertar verdadero interés.

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¿Sabrina Rojas está abierta nuevamente al amor?

La frase de Sabrina también generó una pregunta inevitable: ¿hay alguien que haya despertado nuevamente su interés?

Por el momento, la conductora no confirmó ningún nuevo romance ni dio pistas concretas sobre una persona en particular. Sin embargo, la elección de la canción y el tono de su mensaje hicieron que sus seguidores se preguntaran si detrás de la publicación existe alguna historia que todavía no hizo pública.

La última pareja conocida de Sabrina Rojas fue José “Pepe” Chatruc, con quien mantuvo un vínculo que terminó recientemente. Desde entonces, la actriz se mostró enfocada en su presente y utilizó sus redes sociales para compartir distintas reflexiones sobre el amor, la soltería y las relaciones.

Esta vez, sin embargo, su mensaje fue diferente. Sabrina no habló de necesitar una pareja ni de querer volver a estar en una relación: habló de extrañar que alguien le guste.

Y esa diferencia no pasó inadvertida.