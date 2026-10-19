Sabrina Rojas pasó por el quirófano: qué dos retoques estéticos se hizo (Foto de Instagram)

Sabrina Rojas reveló que pasó por el quirófano para realizarse dos retoques estéticos. La conductora le contó a Nicolás Peralta por qué permanece detrás del escritorio en SQP y reconoció que todavía está dolorida y debe limitar sus movimientos.

Actualmente, Rojas está reemplazando a Yanina Latorre en la conducción del programa de América, mientras la periodista disfruta de sus vacaciones.

Durante una charla con Peralta, su compañero de trabajo y periodista de Pronto, Sabrina explicó el motivo por el que no se levanta de su lugar para desplazarse por el estudio.

Sabrina Rojas pasó por el quirófano: qué dos retoques estéticos se hizo (Foto de Instagram)

Sabrina Rojas pasó por el quirófano: qué dos retoques estéticos se hizo

“Me operé: me operé las tetas y me hice la pancita, cosa que más adelante les contaré mejor. Entonces no me puedo mover mucho”, reveló la conductora, sin dar todavía más detalles sobre la intervención abdominal.

Además, Sabrina contó que pidió comenzar el programa desde el escritorio para evitar desplazamientos mientras atraviesa el posoperatorio.

“Un pedido mío fue arrancar de adelante porque no tengo la velocidad para hacerlo. Estoy medicada, con analgésicos y un poquito dolorida”, explicó Sabrina.

De esta manera, la conductora de Pasó en América dio a conocer los retoques estéticos que se realizó y anticipó que más adelante contará con mayor detalle cómo fue el procedimiento.