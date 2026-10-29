La China Suárez quedó en el centro de una nueva polémica después de que se conociera un supuesto pedido que realizó a un emprendimiento para personalizar los útiles escolares de sus hijos. El detalle que llamó la atención fue que, en los sellos destinados a los dos chicos que tuvo con Benjamín Vicuña, habría elegido utilizar la inicial del apellido paterno junto al suyo, en lugar de escribirlo completo.

La actriz regresó a la Argentina y comenzó a organizar la rutina familiar de cara al ciclo lectivo de sus hijos. En ese contexto, habría contactado a un emprendimiento dedicado a la confección de artículos personalizados para encargar sellos con los nombres de los chicos. Sin embargo, el mensaje que habría enviado terminó trascendiendo y despertó todo tipo de comentarios.

China Suárez y el mensaje que le envió a una emprendedora (Fotos: capturas América TV)

Al contar la situación en Lape Club Social Informativo, Paula Varela explicó que una emprendedora publicó en sus redes sociales una captura de la conversación con quien sería la actriz. Allí se detallaban los nombres que debían llevar los sellos, con diferentes colores para identificar los materiales de cada uno de los chicos.

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EL DETALLE DEL PEDIDO QUE GENERÓ POLÉMICA

“Buenas tardes. Te paso el detalle de los sellos. El rosa diría Magnolia V. Suárez, el rojo Amancio V. Suárez y el negro Rufina Cabré”, leyó la periodista al aire, al reproducir el supuesto mensaje enviado por la China. La elección de utilizar solamente la inicial de Vicuña en el caso de sus dos hijos en común fue el aspecto que más llamó la atención.

“¿Por qué V y no Vicuña?”, se preguntó Varela, quien aseguró haber consultado a personas del entorno de ambos. Según contó, ese particular detalle habría generado malestar en el actor chileno. De todos modos, no hubo una confirmación pública de Vicuña sobre una eventual molestia ni de la actriz sobre los motivos de su decisión.

China Suárez y Benjamín Vicuña (Fotos: capturas América TV)

La polémica sumó otro capítulo cuando la emprendedora decidió compartir la conversación en sus redes sociales con la frase “¿Esto es real?”, aparentemente sorprendida por tener entre sus clientas a una figura tan conocida. Sin embargo, la publicación recibió numerosas críticas de usuarios que cuestionaron que se difundiera un intercambio privado y datos vinculados con menores de edad. Según relató Varela, el posteo terminó siendo eliminado y la dueña del emprendimiento recibió una ola de comentarios negativos.

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