La China Suárez y Mauro Icardi celebraron el Día de la Madre en la lujosa “Casa de los sueños” que comparten en Nordelta. La actriz disfrutó de su día con el futbolista y sus hijos, Magnolia y Amancio, en la increíble mansión que se destaca por sus amplios espacios al aire libre y sus exclusivos detalles.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video en el que mostró parte del espectacular jardín de la casa y sorprendió al mostrar los atractivos del lugar: un ajedrez gigante, una pista de karting, una mesa de ping pong y una cancha de tenis. Además, contaba con un espacio de living para descansar.

En el video también dejó ver a los hijos más chicos jugando y disfrutando de los distintos sectores del jardín, mientras Mauro aparecía de fondo con una pelota de basket. El video no pasó inadvertido y generó revuelo en redes sociales.

Así es el jardín de los sueños de Mauro Icardi y China Suárez (Video: Instagram @sangrejaponesa)

LA POLÉMICA PUBLICACIÓN DE MAURO ICARDI POR EL DÍA DE LA MADRE

Pero el video de la China Suárez no fue lo único que llamó la atención en redes este Día de la Madre. Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores con un saludo romántico para su pareja con una imagen de ambos en la cama y el mensaje que le dedicó a la actriz despertaron críticas y comentarios irónicos en las redes sociales.

“Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa. Te amo”, escribió el futbolista en su publicación de Instagram, acompañada por una foto en la que se los ve juntos, sonrientes y recostados en la cama. Como era de esperar, el posteo rápidamente generó repercusiones entre los usuarios.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la elección de la imagen para homenajear a la actriz en una fecha dedicada a la maternidad. En lugar de compartir una fotografía de la China con sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, el delantero optó por una postal íntima de la pareja.

La publicación dividió opiniones y varios usuarios cuestionaron el tono del saludo y la foto elegida. Entre los comentarios que circularon se leyeron frases como “Un desubicado, es el Día de las Madres y en la cama este vulgar”, “Son tan patéticos y ridículos” y “De mal gusto”.