La torta pavlova “rosa” de Maru Botana: lleva dulce de leche, crema y un ingrediente clave en el merengue

La torta pavlova es uno de los postres más vistosos y deliciosos para preparar en casa. Su combinación de merengue crocante por fuera, suave por dentro y un relleno cremoso la convierte en una opción ideal para cumpleaños, reuniones familiares o cualquier ocasión especial.

En esta oportunidad, Maru Botana compartió su receta de pavlova rosa, una versión diferente que combina dulce de leche, crema batida, bananas y frutillas. La cocinera explicó que preparó este postre en homenaje a su amigo Darío Barassi, quien suele señalar que los frutos rojos pueden humedecer demasiado el merengue.

El secreto de esta preparación está en incorporar una cucharada de fécula de maíz al merengue, además de una pequeña cantidad de colorante rojo para conseguir el característico tono rosado. Con pocos ingredientes y una cocción lenta a baja temperatura, se obtiene una torta llamativa y fácil de personalizar con distintas frutas.

Comensales 6 Ingredientes Para el merengue Un vaso de claras de huevo.

vaso de claras de huevo. 2 vasos de azúcar.

vasos de azúcar. Una pizca sal.

pizca sal. Una pizca colorante rojo.

pizca colorante rojo. Una cucharada al ras de fécula de maíz. Para el relleno 250 gramos de dulce de leche.

gramos de dulce de leche. 200 gramos de crema de leche batida, sin azúcar.

gramos de crema de leche batida, sin azúcar. Frutillas, cantidad a gusto.

Bananas, cantidad a gusto.

Damascos, kiwi o frutos rojos (opcionales).

Procedimiento

1. Preparar las claras: colocar las claras de huevo en el recipiente de una batidora y comenzar a batir hasta que empiecen a formar espuma.

2. Incorporar el primer vaso de azúcar: cuando las claras estén espumosas, agregar un vaso de azúcar y continuar batiendo a velocidad alta.

3. Agregar el resto del azúcar: una vez que el merengue comience a formar picos, incorporar el segundo vaso de azúcar y seguir batiendo hasta conseguir una preparación firme, brillante y sedosa.

4. Dar color y textura: añadir una pizca de colorante rojo para obtener el tono rosado característico. Incorporar también la cucharada al ras de fécula de maíz.

5. Formar la base de la pavlova: cubrir una placa para horno con papel manteca y distribuir el merengue formando una especie de volcán, con un hueco en el centro para colocar posteriormente el relleno.

6. Hornear a baja temperatura: llevar la preparación a un horno precalentado a 100 °C durante aproximadamente 90 minutos, hasta que el merengue adquiera la consistencia deseada.

7. Dejar enfriar: retirar la base del horno y esperar hasta que esté completamente fría antes de incorporar los ingredientes del relleno.

8. Agregar el dulce de leche y la crema: distribuir los 250 gramos de dulce de leche sobre el centro del merengue y añadir la crema previamente batida, sin azúcar.

9. Decorar con frutas: cortar las bananas y las frutillas, acomodarlas sobre la crema y completar con otras frutas a elección, como kiwi, damascos o frutos rojos.

10. Servir: una vez terminada la decoración, la pavlova rosa estará lista para llevar a la mesa.

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