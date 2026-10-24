La presencia de Coco Sily entre los invitados de PH no pasó inadvertida para Andy Kusnetzoff, ya que el humorista recordó la vez que fue a buscarlo a la radio para pegarle.
“Yo reivindico todavía el agarrarse a trompadas, yo sé que es muy polémico lo que digo, pero lo reivindico desde un lugar mano a mano y ante ciertas situaciones”, se plantó el asumido exbarrabrava de Huracán.
Y en respuesta a Karina Mazzocco, quien había preguntado “¿cuándo fue la última vez que te boxeaste con alguien?“, Coco dio un rodeo y luego le clavó la mirada a Andy: “Lo fui a buscar para pelearlo”.
Ahí fue Sol Pérez la que indagó “¿por qué no se agarraron?”.
“Porque él manejó muy bien la situación”, contestó Sily.
Cómo fue que Andy calmó a Coco en vivo
“Tenías un programa en la tele, me mandaste a hacer un informe, pasé toda la tarde haciendo el informe, y nunca salió el informe. Entonces, yo quedé caliente”, explicó Coco.
Ahí Andy reconoció: “Yo lo llamé de invitado. Ni idea todo eso”.
“Me acuerdo que yo fui en pilotome senté, ni lo saludé, y le dije ‘yo no vine al programa, yo vine a cagarte a trompadas’”.
Todo eso al aire de la FM y Sily detalló cómo fue que Kusnetzoff lo calmó: Me dijo ‘si querés nos cagamos a trompadas, pero antes contame por qué’. Me fue desarmando de una manera que terminamos a los abrazos".