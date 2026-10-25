El periodista recordó con humor la frustrada experiencia empresaria en La Noche de Mirtha.

Está claro que Marcelo Polino es sinónimo de chimento, pero hubo un tiempo en que el periodista quiso consagrarse como empresario y la apuesta no le salió como lo esperaba.

“En un momento tuve una marca de ropa interior. Hacía batas, calzoncillos y todo, pero me fundí“, reconoció entre risas en La Noche de Mirtha.

Risueña, Juana Viale concluyó que “no funcionó”.

Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

Sin embargo, la cosa no fue tan así.

Por qué se fundió Marcelo Polino

“En ese momento no había tantas redes, y para el negocio tenés que poner el cuerpo. Entonces, yo tenía cinco trabajos por día. No podía ir a atender”, justificó.

Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

Ahí se explayó: “Yo vendía y venía la gente del interior. Entonces, tenía que ir a tomar un cafecito, una merienda con cada señora que venía. Me querían ver a mí”.

“Por ahí me pasaba una tarde tomando un té con vos, que me comprabas dos docenas de calzoncillos y me querían matar”, resumió Marcelo Polino sin resentimientos.