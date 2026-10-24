Los hijos de Wanda Nara quedaron en el centro de la escena tras una entrevista en la que no esquivaron preguntas sobre la China Suárez y las “Tatianas”. Ante la consulta del notero, los chicos no dudaron en mostrar su apoyo a su madre y lanzaron frases filosas que rápidamente se viralizaron.

Todo comenzó cuando el cronista les preguntó: “¿Qué opinan de las Tatianas?”. Sin vueltas, Constantino López respondió: “Unas boludas, aguante Wanda”. La reacción dejó en claro la postura del grupo familiar y marcó distancia con la actriz.

Los hijos de Wanda Nara apuntaron contra la China Suárez en una entrevista (Foto: captura de X).

La entrevista siguió con un juego de palabras entre el notero y los chicos, que incluyó referencias a Maxi López, Mauro Icardi y las “Icardiadas”. En medio de las bromas, surgió la pregunta: “¿Qué preferís, a Wanda o la China?”.

Los hijos de Wanda Nara apuntaron contra la China Suárez en una entrevista (Foto: captura de X).

Valentino, el mayor de los hijos de Wanda, se rió incómodo mientras los demás lo miraban y el notero insistía: “Es una pregunta, en serio… mamá, obvio, Wanda. ¿Cómo es Wanda como madre?”.

EL APOYO INCONDICIONAL A WANDA NARA

Ante la consulta sobre cómo es su madre, Valentino López respondió entre risas: “Chad”, y se retiró del lugar, dejando en claro el respaldo a Wanda y evitando profundizar en la comparación con la China Suárez.

Los hijos de Wanda Nara apuntaron contra la China Suárez en una entrevista (Foto: captura de X).

Las respuestas de los chicos no pasaron desapercibidas y le dieron un costado cómico a la larga historia de cruces y polémicas entre las familias de Wanda Nara y la China Suárez.

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