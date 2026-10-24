Hay tres electrodomésticos que nunca se deben enchufar para mantener su vida útil. Foto: IA

Desenchufar los electrodomésticos cuando no se utilizan es una costumbre habitual en muchos hogares. Esta práctica permite reducir el consumo de energía en determinados dispositivos, especialmente aquellos que siguen gastando electricidad mientras permanecen en modo de espera.

Sin embargo, no todos los aparatos funcionan de la misma manera. Algunos necesitan una alimentación eléctrica continua para conservar sus funciones, completar procesos internos de mantenimiento o evitar interrupciones que puedan afectar su funcionamiento.

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Entre los equipos que conviene mantener conectados se encuentran la heladera, el router de Internet y los televisores OLED. Aunque las razones son diferentes en cada caso, conocerlas permite utilizarlos correctamente, cuidar sus componentes y evitar inconvenientes innecesarios.

Cuáles son los tres electrodomésticos que conviene mantener enchufados

1. Heladera

La heladera está diseñada para funcionar de manera continua y mantener los alimentos a una temperatura segura. Desenchufarla todos los días para ahorrar electricidad puede provocar cambios de temperatura y afectar la conservación de los productos.

Además, cuando vuelve a conectarse, el equipo necesita recuperar el frío perdido. Por eso, lo recomendable es mantenerla encendida y desconectarla únicamente cuando sea necesario realizar tareas de limpieza, mantenimiento o dejarla fuera de servicio durante un período prolongado.

Hay tres electrodomésticos que nunca se deben enchufar para mantener su vida útil. Foto: IA

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), una heladera cerrada puede conservar los alimentos fríos durante aproximadamente cuatro horas después de un corte de electricidad. Superado ese tiempo, es importante controlar la temperatura y el estado de los productos perecederos.

2. Router de Internet

El router es otro de los dispositivos que conviene mantener conectados, especialmente en hogares donde varios equipos dependen de una conexión permanente.

Desenchufarlo todas las noches interrumpe el acceso a Internet y puede afectar el funcionamiento de cámaras de seguridad, dispositivos inteligentes y otros sistemas conectados a la red.

Aunque apagarlo ocasionalmente no significa que vaya a dañarse, los cortes frecuentes pueden generar interrupciones innecesarias y obligar a algunos dispositivos a restablecer sus conexiones.

Por eso, si el objetivo es mantener una red estable, lo más práctico es dejarlo enchufado y reiniciarlo cuando sea necesario solucionar algún problema de conectividad.

3. Televisores OLED

A diferencia de los televisores convencionales, muchos modelos con tecnología OLED realizan procesos automáticos de mantenimiento de pantalla incluso después de apagarse con el control remoto.

Estos procedimientos permiten compensar el desgaste de los píxeles y reducir el riesgo de retención de imágenes. Si se desenchufa el televisor inmediatamente después de utilizarlo, el mantenimiento puede quedar interrumpido.

Fabricantes como LG recomiendan mantener sus televisores OLED conectados a la corriente mientras se encuentran apagados, justamente para permitir que se completen estos ciclos de limpieza de píxeles.

Cuándo es recomendable desenchufar los electrodomésticos

Aunque algunos equipos necesitan permanecer conectados durante su funcionamiento habitual, esto no significa que deban estar enchufados en cualquier circunstancia.

Hay tres electrodomésticos que nunca se deben enchufar para mantener su vida útil. Foto: IA

Hay situaciones en las que desconectarlos resulta necesario, como durante determinadas tareas de mantenimiento, ante fallas eléctricas o cuando las instrucciones del fabricante así lo indican.

Para reducir el consumo de electricidad sin perjudicar el funcionamiento de los aparatos, conviene tener en cuenta estas recomendaciones: