Aunque pudiese parecer algo irrelevante, la ubicación de un Smart TV en el hogar puede influir notoriamente en la dinámica social y diseño interior. Por ejemplo, en un living espacioso que incluya un comedor de 6 sillas, colocar el Smart TV en dicho sitio puede transformar el área en un centro multifuncional para el entretenimiento compartido, pero también puede desequilibrar la interacción humana. De igual manera, si se ubica en el dormitorio, pues puede mejorar el entretenimiento personal, aunque también puede afectar el tiempo de descanso. ¿Cuándo resulta mejor colocar el TV en el living y cuándo en el dormitorio? ¡Despejemos esa interrogante!

Una de las principales ventajas de ubicar el Smart TV en el living radica en su capacidad para fomentar la convivencia familiar y social, convirtiendo el espacio en un centro de entretenimiento colectivo donde se pueden disfrutar películas, series o eventos deportivos en grupo, lo que fortalece los lazos afectivos y crea momentos memorables. Además, el living suele ser el espacio más amplio del hogar, permitiendo la instalación de pantallas de mayor tamaño, como modelos de 55 pulgadas o más, que ofrecen una experiencia inmersiva sin comprometer la comodidad visual, siempre y cuando se respete una distancia adecuada de visión, idealmente entre 2 y 3 metros para evitar la fatiga ocular. En términos de diseño, el Smart TV se integra fácilmente con elementos como racks para tv, que no solo proporcionan un soporte estable, sino que también permiten organizar cables, consolas y dispositivos de streaming de manera ordenada, mejorando la estética general del ambiente y evitando el desorden. Otro beneficio clave es la multifuncionalidad: desde navegar por internet hasta acceder a redes sociales o recetas en tiempo real, el Smart TV en el living se transforma en una herramienta versátil que enriquece actividades diarias, como cocinar o trabajar remotamente, sin necesidad de dispositivos adicionales.

No todo resulta ser beneficioso cuando se coloca el TV en el living, ya que colocar el Smart TV en dicho espacio puede generar distracciones durante las interacciones sociales, como pueden ser las comidas familiares o visitas. Es sabido que este dispositivo puede incitar al encendido, lo que generaría interrupciones en conversaciones profundas y, por consiguiente, se afectaría la interacción social. Estéticamente, un Smart TV grande puede dominar el espacio visual, haciendo que el living parezca más un cine en casa que un área de relax, especialmente si no se integra con muebles adecuados, lo que obliga a reorganizar el mobiliario y potencialmente sacrificar comodidad. Otro inconveniente radica en la exposición prolongada a la pantalla, que puede causar fatiga visual o problemas posturales si el sofá no está alineado correctamente, agravado por el brillo excesivo en entornos iluminados naturalmente.

Si se opta por colocar el Smart TV en el dormitorio se puede mejorar la privacidad y el relax individual, como en el caso de personas solteras o parejas que disfrutan de ver series antes de dormir sin molestar a otros, ofreciendo una experiencia personalizada que favorece la desconexión al final del día. Esta ubicación es particularmente beneficiosa en hogares con horarios dispares, permitiendo que un miembro de la familia vea contenido nocturno sin interferir en el living, que queda libre para otras actividades sociales. Además, en dormitorios amplios, un Smart TV montado en la pared o sobre un mueble bajo puede integrarse sin abrumar el espacio, y con funciones como temporizadores de apagado, se minimiza el impacto en el sueño, aunque siempre es recomendable apagarlo al menos una hora antes de acostarse para evitar la luz azul que suprime la melatonina.