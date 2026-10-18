Las personas que pegan muchos imanes en la heladera están construyendo su personalidad, según la ciencia. Foto: IA

Tener la heladera llena de imanes de viajes, ciudades y lugares visitados es una costumbre habitual en muchos hogares. Aunque suelen considerarse simples adornos, estos objetos pueden representar mucho más que un recuerdo de vacaciones y estar relacionados con la manera en que las personas construyen su identidad.

Una investigación publicada en la revista científica Annals of Tourism Research analizó cómo los recuerdos turísticos influyen en la memoria personal. Los especialistas encontraron que los imanes pueden funcionar como disparadores de experiencias, emociones y vínculos que permanecen presentes mucho después de haber terminado un viaje.

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De esta manera, una colección de imanes puede convertirse en una representación de la historia personal, donde cada pieza recuerda una etapa, una relación o un acontecimiento significativo. Sin embargo, esto no significa que todas las personas que coleccionan estos objetos compartan los mismos rasgos psicológicos.

Qué significa para la psicología tener la heladera llena de imanes

El estudio fue desarrollado por investigadores vinculados a la Universidad de Liverpool, Bournemouth University, Manchester Metropolitan University y Copenhagen Business School.

Para realizarlo, los especialistas entrevistaron a 19 personas sobre sus colecciones de imanes y las experiencias que asociaban con cada uno de estos objetos.

Los resultados mostraron que, al observar determinados imanes, los participantes recordaban situaciones específicas de sus vidas.

Entre los recuerdos que surgieron durante las entrevistas aparecieron viajes familiares, vacaciones compartidas con parejas, experiencias con hijos que habían crecido y momentos vinculados con seres queridos fallecidos.

Las personas que pegan muchos imanes en la heladera están construyendo su personalidad, según la ciencia. Foto: IA

Los investigadores relacionaron este fenómeno con el concepto de trabajo de memoria, mediante el cual los objetos cotidianos ayudan a recuperar, organizar y mantener presentes determinadas experiencias.

En este sentido, los imanes pueden cumplir distintas funciones psicológicas:

Construcción de identidad: permiten representar experiencias y momentos que forman parte de la historia personal.

Memoria autobiográfica: facilitan la recuperación de recuerdos relacionados con viajes, personas y acontecimientos.

Conexión emocional: mantienen presentes vínculos afectivos y experiencias compartidas.

Sentido de pertenencia: pueden recordar lugares importantes para una persona o su familia.

Continuidad personal: ayudan a conectar distintas etapas de la vida mediante objetos que permanecen visibles en el hogar.

John Byrom, uno de los autores de la investigación, destacó la capacidad de estos pequeños recuerdos para evocar experiencias turísticas con una intensidad que otros objetos no siempre consiguen.

Por qué un imán en la heladera puede tener más significado que una fotografía

Uno de los aspectos más interesantes del estudio está relacionado con el lugar donde se conservan estos recuerdos.

Las personas que pegan muchos imanes en la heladera están construyendo su personalidad, según la ciencia. Foto: IA

Mientras que las fotografías digitales pueden quedar almacenadas entre miles de imágenes en un teléfono, los imanes permanecen visibles en un espacio de uso cotidiano, como la cocina.

Cada vez que una persona abre la heladera, prepara una comida o busca algo para tomar, puede encontrarse nuevamente con un objeto que le recuerda una experiencia significativa.

Esta exposición frecuente facilita que determinados recuerdos vuelvan a aparecer sin necesidad de buscarlos de manera consciente.

Además, los investigadores observaron que los imanes no siempre despiertan emociones positivas. Algunos participantes los relacionaron con momentos difíciles, personas ausentes o etapas de sus vidas que habían terminado.

Por eso, el valor emocional de estos objetos no depende necesariamente de su precio, tamaño o apariencia, sino de las experiencias personales que representan.