Un divertido momento se vivió en un móvil para Cortá por Lozano cuando Edith Hermida quedó envuelta en un desopilante ida y vuelta con la China Ansa y terminó mencionando a Eugenia “la China” Suárez en una frase que debió frenar a tiempo.

Todo comenzó cuando la China Ansa contó cómo fue su experiencia en una de las pruebas de comida oriental del reality, en la que debía competir contra una compañera que tenía que preparar la misma salsa: “Era muy difícil y teníamos que hacer duplas. Competíamos y me tocó contra Edith Hermida. Le tenías que ganar a tu dupla, que tenía la misma salsa que vos”, explicó.

“Pensé que era pan comido. Y La zorra termina subiendo al balcón con un arroz con huevo revuelto”, agregó, en referencia a lo bien que le fue a su rival en el programa de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

Lejos de esquivar las acusaciones, Edith fue convocada para dar explicaciones sobre su triunfo: “¿Muy zorra dijo? Subí al balcón, sí”, respondió la panelista.

“Estoy agotada, me tiene podrida todo el elenco de MasterChef y sobre todo la China Suárez”, disparó, en una frase que sorprendió a todos por el blooper en vivo y las risas que desató en su compañera.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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EL TENSO MOMENTO DE WANDA NARA CON EDITH HERMIDA EN MASTERCHEF CELEBRITY: “AGARRATELA CON LA CHINA, PERO CUIDADO CON...”

Wanda Nara y Edith Hermida protagonizaron un tenso cruce en MasterChef Celebrity, donde las chicanas sobre su vida sentimental terminaron involucrando a Zaira Nara y a Eugenia “la China” Suárez.

Todo comenzó cuando Wanda encaró a Edith sin filtro: “Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empezar a dar a mi hermana”, atinó a decir. Fue entonces que la presentadora de Bendita no ocultó su sorpresa: “¡No! Me encanta esta segunda vuelta de Zaira con Jakob Von Plessen".

“Ah, ¿te gusta? Pero no dicen lo mismo en tu programa", retrucó Wanda. Pero Edith no se quedó callada: “Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen”.

Foto: Captura (Telefe)

“Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando”, siguió la empresaria. Y Hermida siguió con su postura. “La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China (Suárez)”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para Wanda que terminó la conversación con un picante chicana: “Bueno, agarratela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”.

¡Qué momento!