El actor estadounidense Tom Skerritt murió a los 93 años. Reconocido por sus actuaciones en películas emblemáticas como Alien, el octavo pasajero y Top Gun, el intérprete tuvo una extensa carrera en cine y televisión que se prolongó durante más de seis décadas.

La noticia fue confirmada por su representante y, según trascendió, falleció por causas naturales. “Estamos con el corazón roto por su muerte”, expresó su familia en un comunicado difundido a través del portal TMZ.

Tom Skerrit (Foto: Instagram @therealtomskerrit)

En el mensaje, sus seres queridos destacaron las cualidades que lo caracterizaban más allá de su trabajo frente a las cámaras: “Lo conocimos por su sentido del humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas”.

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LOS PAPELES QUE MARCARON SU CARRERA EN HOLLYWOOD

Uno de los personajes más recordados de Skerritt fue el capitán Dallas en Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979), el clásico de ciencia ficción y terror dirigido por Ridley Scott que generó una franquicia. En la película, interpretó al comandante de la nave Nostromo, cuya tripulación se enfrenta a una criatura extraterrestre que amenaza con asesinarlos uno a uno.

Tom Skerrit en Alien (Foto: captura de Alien, 1979)

Años después, volvió a quedar asociado a otro éxito internacional: Top Gun (1986). Allí encarnó al comandante Mike “Viper” Metcalf, el instructor de aviación que prepara a los pilotos de élite, entre ellos Pete “Maverick” Mitchell, el personaje interpretado por Tom Cruise. También participó en MASH* (1970), Magnolias de acero (1989) y Contacto (1997), entre otras producciones.

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EL PREMIO EMMY QUE CORONÓ LA TRAYECTORIA DE TOM SKERRIT

Aunque el cine lo convirtió en una figura reconocida internacionalmente, Skerritt también tuvo una destacada carrera televisiva. Entre 1992 y 1996 protagonizó la serie Picket Fences, en la que interpretó al sheriff Jimmy Brock, un personaje que le permitió ganar el premio Emmy al mejor actor principal en una serie dramática en 1993.

Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Estados Unidos, el actor había servido en la Fuerza Aérea antes de dedicarse a la actuación. Debutó en la pantalla grande en 1962 con War Hunt y, a lo largo de su carrera, participó en más de 40 películas, además de numerosos proyectos televisivos.

Tom Skerrit (Foto: Instagram @therealtomskerrit)

Si bien el actor trabajó hasta 2025, una de sus apariciones más celebradas fue haciendo de sí mismo en la comedia Ted (2012) en la que se animó a parodiarse a sí mismo con su emblemático papel de Top Gun.

Su familia lo despidió con un mensaje que reflejó el legado personal que dejó detrás de su trayectoria artística. Además de su pasión por la creatividad y la narración de historias, destacaron su compromiso con los demás, los veteranos de guerra y el cuidado del mundo natural. Skerritt deja una extensa filmografía y personajes que quedaron en la memoria de varias generaciones de espectadores.

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