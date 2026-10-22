Fotograma de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (Foto: gentileza Prime Video)

Prime Video presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder, que llegará a la plataforma el 11 de noviembre de 2026. El adelanto anticipa una guerra decisiva en la Tierra Media, con Sauron cada vez más cerca de alcanzar su objetivo: crear el Anillo Único y someter a todos los pueblos bajo su dominio.

“Todo ha conducido a esto”, afirma Galadriel en el tráiler, que muestra el avance de las fuerzas del Señor Oscuro y el regreso de sus aterradores siervos, los Nazgûl, vestidos con armaduras negras. El adelanto también anticipa enfrentamientos, alianzas en peligro y una lucha contrarreloj para impedir que la oscuridad se apodere de la Tierra Media.

Fotograma de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (Foto: gentileza Prime Video)

La nueva entrega estará ambientada cinco años después de la caída de Eregion. Los ejércitos de Sauron avanzaron por distintos territorios y amenazan con conquistar los últimos enclaves que todavía resisten. Mientras los elfos intentan sostener sus defensas y los enanos de Khazad-dûm enfrentan conflictos internos, el reino insular de Númenor queda al borde de una guerra civil.

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En paralelo, en Mordor, Sauron trabaja desde su torre de Barad-dûr para dominar el poder del Anillo Único. En las tierras orientales de Rhûn, Gandalf también tendrá un papel clave: el mago utilizará sus poderes y su capacidad de persuasión para intentar cambiar el curso de los acontecimientos.

Fotograma de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (Foto: gentileza Prime Video)

La temporada contará con ocho episodios, que se estrenarán en Prime Video en tres tandas. Los primeros cuatro capítulos estarán disponibles el miércoles 11 de noviembre; los episodios cinco y seis llegarán el 18 de noviembre, y los dos últimos se estrenarán el 25 de noviembre de 2026.

Fotograma de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (Foto: gentileza Prime Video)

Producida por J. D. Payne y Patrick McKay, quienes regresan como showrunners y productores ejecutivos, la tercera temporada continuará la historia ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El señor de los anillos, las obras de J. R. R. Tolkien. Las dos primeras temporadas, que suman 16 episodios, ya se encuentran disponibles en exclusiva en Prime Video.

Fotograma de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (Foto: gentileza Prime Video)

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