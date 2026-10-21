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BTS comenzó su esperada serie de conciertos en Argentina y V se llevó una sorpresa por la energía de los fans locales. Durante el primero de los tres shows del grupo surcoreano en el Estadio Único de La Plata, el cantante elogió al ARMY argentino y lanzó una frase que desató la emoción del público.

“¡Aguante, ARMY! Fuera de joda, son el mejor público”, expresó V frente a miles de fanáticos que cantaron, saltaron y acompañaron al grupo durante toda la presentación.

V quedó sorprendido con el ARMY argentino

El artista también agradeció la energía que recibió durante el espectáculo y dejó en claro que la respuesta del público lo había impactado.

“¡Muchas gracias por ponerle tanta onda! Si vuelvo a Argentina, ¿me van a recibir así otra vez?”, preguntó V, ante la ovación de los fans.

Sus palabras se convirtieron en uno de los momentos destacados de la noche y reforzaron la conexión entre BTS y el ARMY argentino.

BTS tendrá dos shows más en Argentina

Después del primer encuentro con sus seguidores argentinos en el Estadio Único de La Plata, BTS continuará con dos presentaciones más: el viernes 23 y el sábado 24 de octubre.