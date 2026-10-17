Jack Stone es un policía decidido a vengarse del hombre al que responsabiliza por la muerte de su esposa.

Una película de acción que tuvo escasa repercusión durante su lanzamiento consiguió una segunda oportunidad más de una década después. Venganza en la prisión, estrenada originalmente en 2015, reapareció en Netflix y durante varios días se mantuvo en el N°1 de la plataforma en el país.

Dirigida por John Lyde, dura apenas 87 minutos y tiene como protagonistas a Matthew Reese, Dolph Lundgren y Danielle Chuchran. Lyde también escribió el guion junto a Spanky Dustin Ward y cuenta entre sus trabajos con películas como Survivor y The Christmas Dragon.

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La presencia más reconocible es la de Lundgren, actor sueco que alcanzó fama internacional al interpretar al boxeador soviético Ivan Drago en Rocky IV, junto a Sylvester Stallone. En esta historia, sin embargo, ocupa un papel secundario dentro de una trama dominada por cárceles, mafiosos y venganza.

El protagonista es Matthew Reese, un actor de 51 años que no tiene una filmografía frondosa, tanto que en los registros cinematográficos lleva seis años sin nuevas producciones, desde que fue parte del elenco de Ghosts of War.

De qué trata Venganza en la prisión

La película sigue a Jack Stone, un policía decidido a vengarse del hombre al que responsabiliza por la muerte de su esposa. Para acercarse a él diseña un plan tan extremo como arriesgado: roba deliberadamente un banco vinculado con la mafia rusa para conseguir que lo arresten.

Actúa Dolph Lundgren, actor sueco que interpretó al boxeador soviético Ivan Drago en Rocky IV, junto a Sylvester Stallone.

Su objetivo es terminar en la misma prisión que Balam, el poderoso jefe criminal al que busca.

Pero Balam no es un preso cualquiera. Incluso desde la cárcel conserva influencia sobre policías y otros delincuentes, maneja sus negocios y cuenta con una zona especialmente acondicionada dentro del penal.

El tráiler de la película Venganza en la Prisión.

Stone deberá entonces abrirse camino entre los hombres que protegen al mafioso mientras intenta concretar la venganza que motivó su ingreso voluntario a prisión.

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La propuesta se apoya principalmente en peleas, persecuciones y enfrentamientos físicos.

Del fracaso en los cines al éxito 11 años después

La película tuvo un recorrido comercial muy limitado tras su lanzamiento. Box Office Mojo registra una recaudación internacional de apenas US$124.358, sin ingresos reportados en la taquilla estadounidense.

Tampoco consiguió una recepción especialmente destacada. Con el paso de los años quedó relegada entre las numerosas producciones de acción de bajo presupuesto protagonizadas por figuras asociadas al género.

La historia cambió en septiembre de 2026. Su incorporación al catálogo de streaming despertó un interés inesperado y Venganza en la prisión alcanzó el primer puesto del ranking diario de Netflix Argentina, por delante de estrenos mucho más recientes.

Venganza en la prisión reapareció en Netflix y durante varios días se mantuvo en el N°1 de la plataforma en el país.

El fenómeno trascendió además el mercado local. La película acumuló 5,2 millones de visualizaciones en una semana y llegó al primer lugar en numerosos países, demostrando cómo una producción prácticamente olvidada puede encontrar una nueva audiencia años después de su estreno.

Cómo es el reparto de Venganza en la prisión