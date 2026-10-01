Uno de los grandes estrenos de superhéroes de los últimos años amplía su recorrido por el streaming. Superman, la película con la que James Gunn inauguró una nueva etapa del universo cinematográfico de DC, llegará a Netflix después de haber pasado por los cines y otras plataformas.

Protagonizada por David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult, la película tiene una duración de 2 horas y 9 minutos y podrá verse en el gigante del streaming desde el 1° de octubre de 2026.

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Estrenada originalmente en julio de 2025, marcó el debut cinematográfico del nuevo DC Universe encabezado creativamente por Gunn y Peter Safran.

De qué trata Superman

La historia no vuelve a contar desde cero el origen del personaje. Cuando comienza la película, Clark Kent ya trabaja como periodista en el Daily Planet, mantiene una relación con Lois Lane y lleva varios años utilizando sus poderes como Superman.

La elogiada versión de "Superman" llegará a Netflix tras su paso por cines y HBO Max.

Su intervención en conflictos internacionales, sin embargo, comienza a generar cuestionamientos. La situación es aprovechada por Lex Luthor, el multimillonario interpretado por Hoult, quien busca desacreditar al superhéroe y finalmente eliminarlo.

En medio de esa batalla, Clark también debe enfrentarse a preguntas sobre su origen kryptoniano y aquello que lo convierte realmente en humano. A su alrededor aparecen otros personajes de DC, entre ellos Guy Gardner, Hawkgirl, Mister Terrific y Metamorpho, además de Krypto, el perro con superpoderes que terminó convirtiéndose en uno de los personajes más celebrados de la película.

Por qué Superman fue tan elogiada por la crítica

Gunn, director de la trilogía Guardianes de la Galaxia y The Suicide Squad, eligió apartarse del tono sombrío que había caracterizado algunas adaptaciones anteriores del personaje.

Su Superman recupera colores intensos, humor, criaturas fantásticas y elementos directamente heredados de los cómics. Pero el centro de la película está en la personalidad de Clark: un héroe que considera la bondad y la empatía como fortalezas incluso cuando el mundo que lo rodea las interpreta como debilidades.

El tráiler oficial de Superman.

La propuesta consiguió un 83% de aprobación entre más de 500 críticas recopiladas por Rotten Tomatoes, mientras que el público verificado le otorgó un 90%.

La comparación histórica, sin embargo, requiere cautela. Según las puntuaciones reunidas por Metacritic, la película de 1978 protagonizada por Christopher Reeve conserva una valoración superior.

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La producción de Gunn sí fue considerada por distintos críticos como la mejor película de Superman en al menos dos décadas.

El comienzo de una nueva etapa para DC

Superman fue concebida como la primera gran película del universo compartido que Gunn y Safran comenzaron a desarrollar después de asumir el control de DC Studios.

La producción de Gunn sí fue considerada por distintos críticos como la mejor película de Superman en al menos dos décadas.

El director también escribió el guion y optó por David Corenswet para reemplazar a Henry Cavill como el Hombre de Acero. Rachel Brosnahan, conocida por The Marvelous Mrs. Maisel, asumió el papel de Lois Lane, mientras que Nicholas Hoult se transformó en Lex Luthor.

Cómo es el reparto de Superman