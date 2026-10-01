El vinagre blanco se transformó en un clásico de los trucos caseros de limpieza. Es económico, fácil de conseguir y puede resultar útil para eliminar determinados depósitos minerales, restos de jabón y algunos olores. Sin embargo, utilizarlo indiscriminadamente por toda la casa puede terminar provocando el efecto contrario al buscado.

El problema está en una de las características que lo hacen efectivo: su acidez. El vinagre puede ayudar a disolver depósitos minerales, pero esa misma propiedad puede atacar ciertos materiales, acabados y componentes. Consumer Reports advierte que no debe considerarse un limpiador apto para absolutamente todo.

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Por eso, antes de recurrir a este producto conviene identificar qué se está limpiando y consultar las recomendaciones del fabricante. Desde una mesada hasta la pantalla del celular, una aplicación aparentemente inofensiva puede generar marcas, pérdida de brillo o deterioro con el paso del tiempo.

Las 10 superficies y objetos que no hay que limpiar con vinagre

No siempre se puede rociar todo con vinagre: los cuidados que hay que tener. Foto: IA

Mármol: es uno de los materiales que más se deben proteger. El ácido acético puede reaccionar con los componentes calcáreos, atacar el acabado y dejar zonas opacas. El Natural Stone Institute recomienda expresamente evitar el vinagre sobre mármol. Travertino y piedra caliza: al igual que el mármol, son piedras de base calcárea y sensibles a los productos ácidos. Para su mantenimiento se aconsejan productos neutros específicamente indicados para piedra natural. Granito: aunque es más resistente, tampoco conviene asumir que soportará el vinagre sin consecuencias. Algunas variedades contienen minerales sensibles a los ácidos y determinados selladores pueden deteriorarse o decolorarse. Pisos de madera: el uso reiterado puede afectar determinadas terminaciones protectoras. Esto resulta especialmente importante en pisos encerados, barnizados o con acabados delicados, por lo que es preferible seguir las instrucciones específicas del fabricante. Muebles de madera encerados o con acabados delicados: por el mismo motivo, no es conveniente pulverizar vinagre indiscriminadamente sobre mesas, muebles o superficies de madera. Puede alterar la capa protectora y modificar el aspecto del acabado. Pantallas de celulares, televisores y computadoras: los dispositivos electrónicos requieren un cuidado particular. El vinagre puro puede afectar los tratamientos antirreflejo de algunas pantallas e incluso perjudicar la respuesta de superficies táctiles. Aluminio y otros metales reactivos: el contacto con sustancias ácidas puede alterar determinados metales y sus terminaciones. Consumer Reports incluye al aluminio y al cobre entre los elementos sobre los que se debe evitar el uso indiscriminado de vinagre. Cuchillos de cocina: utilizar vinagre como limpiador habitual tampoco es una buena idea para determinados utensilios metálicos. La exposición repetida al ácido puede afectar el metal o su terminación, especialmente si permanece en contacto durante demasiado tiempo. Burletes, juntas y piezas de goma: algunas gomas pueden deteriorarse progresivamente por la exposición a sustancias ácidas. Esto es particularmente importante cuando forman parte de electrodomésticos y no pueden reemplazarse fácilmente. Interior del lavarropas y otros electrodomésticos sensibles: usar vinagre para limpiar o descalcificar el lavarropas es un truco muy difundido, pero fabricantes como Bosch y Whirlpool advierten que su uso reiterado puede afectar piezas de goma, juntas y mangueras. Lo indicado es consultar siempre el manual del modelo.

Dónde sí se puede usar el vinagre para limpiar

Que tenga limitaciones no significa que haya que eliminarlo completamente de la rutina doméstica. Puede ser útil, por ejemplo, para remover depósitos minerales de determinadas superficies compatibles y para limpiar algunos vidrios, siempre que no entren en contacto con piedra natural u otros materiales sensibles.

También puede utilizarse sobre ciertas superficies cerámicas y porcelanatos compatibles, recipientes plásticos o determinadas piezas cromadas, tomando la precaución de probar primero en una zona pequeña y respetar las instrucciones del fabricante.

No siempre se puede rociar todo con vinagre: los cuidados que hay que tener. Foto: IA

Otro punto importante es diferenciar limpieza de desinfección. El hecho de que el vinagre pueda ayudar contra sarro, residuos u olores no significa que reemplace automáticamente a un desinfectante formulado para eliminar microorganismos en situaciones en las que sea necesario hacerlo.

El peligro de mezclar vinagre con otros productos

Hay una precaución que va mucho más allá del posible deterioro de una superficie: el vinagre nunca debe mezclarse con lavandina. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que la lavandina doméstica puede liberar gas cloro al combinarse con determinados productos de limpieza.

Por eso, la recomendación general es no experimentar mezclando limpiadores domésticos. Además de leer las etiquetas, es conveniente mantener los ambientes ventilados durante la limpieza y utilizar cada producto siguiendo las instrucciones indicadas.

La regla más sencilla es no considerar al vinagre como una solución universal. Antes de aplicarlo sobre una superficie costosa o delicada, conviene comprobar el material y las indicaciones de mantenimiento. En muchos casos, agua, detergente suave o un limpiador de pH neutro pueden ser alternativas más apropiadas.