Este miércoles en LAM, Ángel de Brito presentó una entrevista a una joven que trabajaba como recepcionista en un restaurante y que acusa a Matías Alé de ser responsable de que ella pase a engrosar la fila de desempleados.

“No lo reconocieron y parece que enloqueció”, dijo De Brito, que recordó que a Graciela Alfano le pasó lo mismo en un evento en el que coincidieron. El conductor presentó la entrevista a Daira, que relató cómo fue la noche en la que recibió al actor y conductor sin llegar a reconocerlo.

Matáis Alé y Daira, la joven que lo expuso en LAM (Fotos. capturas América TV)

La joven contó que trabaja de 10 a 19 en un restaurante céntrico al que fue Alé este sábado 26 de septiembre. “Mi rol como recepcionista darle la carta, ubicar a la gente y abrirle la puerta. Me tocó recibirlo a Matías Alé y no lo reconocí porque no lo conocía”, confesó Daira , que contó que, una vez que Alé tomó asiento, se quejó con la encargada del local que fue a saludarlo.

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Daira, de 22 años, contó que ella regresó a la entrada del local, desde donde veía que Matías Alé hablaba con la encargada señalándola. “Lo primero que hace él es quejarse en un tono medio agresivo, como que no le gustó. Y yo dije ‘Ah, bueno, genial. Es humorista’, pero resulta que estaba hablando cosas malas de mí. Estaba diciendo que cómo era posible que yo no lo hubiera recibido como tenía que ser”, relató.

“Dijo que por qué yo no lo había recibido como una persona famosa, que él es famoso y todos lo reciben bien, con una sonrisa por la fama que él tiene. Todo eso le dijo a la encargada mirándome a mí”, agregó la joven, que contó que, más tarde, la encargada del turno noche le comunicó que sus servicios ya no serían requeridos a futuro.

Matías Alé (Foto: Movilpress)

“Yo le dije ‘¿Por qué? No entiendo nada’ y ella misma me dijo ‘Vino Matías Alé y se quejó porque no le diste el trato como él se merece. Pero ya está. Tranquila’”. “Yo me fui a la bacha a llorar y a buscar a ver quién era, porque no sabía quién era MatÍas Alé”, contó Daira, conocida como “Tini”, que reveló que el lunes, su ex compañera le contó que su puesto ya había sido cubierto.

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